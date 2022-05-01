名家論壇》朱駿／國民黨人說得清楚什麼是「深藍」嗎？

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基本理念應源自兩蔣
如果是針對黨外的紅或綠，只要區別是否為「藍」就夠了，何須分別深淺？之所以有「深藍」，應該出自國民黨內思想陣線的鬥爭，用此區別誰是純種正統，誰不是。照理說，領導人應該是最為正統的典型，「深藍」源自兩蔣，應無疑義。
那麼，從兩蔣身上折射出的什麼理念內涵代表「深藍」呢？
今年1月下旬蔡英文公開參與「蔣經國統圖書館」啟用儀式，明確高度肯定蔣經國反共，這應該是「深藍」不可磨滅的印記吧？若要讚許反共，蔣介石才是老祖宗，應更受肯定才合理。
回頭看1945年以後迄於1970年代的歷史，反共的同義複詞就是堅持站在自由民主陣營。事實上，不是蔣介石的堅持，《中華民國憲法》不會誕生，若不是蔣，1949年以後的台灣就會淪陷被血洗，不可能有延續到今天的憲政。堅持民主憲政也是「深藍」的應有之義吧？
此外，兩蔣堅持「兩岸問題」是「中國內政問題」，沒有「台灣問題」，倒有中共共產體制的大問題，中國不屬於中共的中華人民共和國政府，實質抬高了台灣的地位。這應該也是「深藍」理念的一部份吧？
時代在變，潮流在變，人心在變，時間是改變萬物最大的力量，但以上所列的「反共、自由、民主、憲政、抬高台灣地位」，那一項不是俟數十年而不惑以迄今日之台灣內部的主流價值？都禁得起時間的考驗，連民進黨今天用以吹牛的「護國神山」台積電與半導體產業，不都是「深藍」的偉大遺產嗎？國民黨後人是否認真繼承，發展過系統性的論述嗎？還是繳了白卷？
李登輝開始「深藍」開始漂移
我們檢視蔣經國身後具體的國民黨領導人與政治人物，李登輝、連戰、馬英九、吳伯雄、吳敦義、洪秀柱、韓國瑜、張亞中、朱立倫，這些人是「深藍」嗎？
李登輝走上對日本天皇有孺慕之心、實質反民主的金權政治以及兩國論之路，顯然背叛了藍營，遑論「深藍」，不待多言。
連戰如果是「深藍」，為何在2015年去到天安門城樓，為中共玩弄假歷史、搶奪國民黨抗戰偉績的閱兵活動捧場，出賣國民黨先人用鮮血與性命換來的歷史偉績？難道不知道抗戰時中共勾結日本軍部，槍口主要對準國軍嗎？
如果馬英九是「深藍」，為何要稱揚祭拜剝削台灣農民的八田與一？為何要盲目地年年為228道歉？為何會說「蔣渭水是台灣國父」？一味討好綠營？吳敦義不也祭拜八田與一？吳伯雄不就是馬的幫手嗎？
如果洪秀柱是「深藍」，為何近幾年的調子與中共的調門那麼契合，連「九二共識」的說法都迅速向2019年1月2日的版本靠攏？張亞中何嘗不然？而且張的兩岸論述本質上是參雜歐盟與德國模式的「兩國論」。
韓國瑜如果是「深藍」，為何當上高雄市長就匆匆地趕赴大陸，為大陸的「九二共識」站台吆喝？難道不知道，2019年1月2日中共才更動過「九二共識」的版本？
朱立倫高舉親美旗幟，以美國馬首是瞻，兩岸論述實際上是走在李登輝「兩國論」的延長線上，執意與綠營在美國人面前爭寵，這是「深藍」嗎？
已成國民黨自殘的幻影與民進黨抹黑的利器
從以上列舉的具體人物來看，都不是「深藍」，甚至有變色的跡象。也就是，「深藍」實際上早已被國民黨眾人拋棄，縱使要存在，也不在黨內中高層或政治人物身上了，變成了一個虛無縹緲，沒有具體價值理念界定的概念，是存在人們主觀感覺之中的幻影，每個人的幻影意象不同，但大家都稱之為「深藍」。
一言以蔽之，現在國民黨人提到「深藍」都是在瞎扯淡，黨外人士提到此概念更是胡言亂語，主要藉此抹黑國民黨罷了。由於國民黨自己沒有具體的「深藍」定義與傳承，這就給了敵對陣營胡亂畫符、隨意塗抹的大好機會與空間，說你是什麼就是什麼，再難聽也無法反駁。
就價值理念而言，蔣經國身後，國民黨內上下叛徒充斥，能背叛理念，就能背叛同志，內鬥內行，整黨實為烏合之眾，外鬥外行。
與「深藍」劃清界線是與鬼魅互動
如果「深藍」已是這麼一個虛幻不定、不存在具體事實的概念，國民黨內的政治明星執意要與「深藍」保持距離，豈不是和一個幻象保持距離？豈不是好像與鬼魅躲貓貓，罹患精神疾病？如果甚至要與黨保持距離，淡化藍營標籤，獨樹一幟，豈不是連基本的民主憲政素養的黨德與做人的格調都欠缺嗎？
看看民進黨的政治人物，那個敢刻意與黨保持距離謀一己之利的？國民黨這些明星究竟能達到了什麼效果？真能吸引到自己心中「主觀想像」的「中間選民」的選票嗎？還是令人看扁齒冷？
如果在與自身密切相關的「深藍」概念上都犯了幼稚可笑的錯誤，會不會在「中間選民」的概念上也犯有同樣的錯誤？始終追求的支持度其實也是說不清楚的夢幻泡影？
不知深藍為何物的國民黨人極可能是根本就不知「藍」的價值理念為何物，只知是個自己選舉可資利用的晉身階罷了。
如果認為黨的表現不佳，有黨德者是不是應該發揮自己的影響力，積極促使黨中央負責任地推動「黨的建設」，才是正途正道，而非與其保持距離？那有提名要靠黨，當選過河就拆橋而可以成「大器」的人？這種都是人民會與其保持距離的勢利投機份子。等著瞧吧！
不要忽視歷史的力量
事實是有力量的，歷史當然就有力量，國民黨在歷史上犯過不少值得口誅筆伐的錯誤，但也締造過中國歷史上極為光輝的偉大成就。在這些歷史面前，中共迄今極為汗顏，不敢多提，每每扭曲編造「假歷史」蒙混，這其實是國民黨與台灣的重要寶貴資產，但國民黨人不懂得用，還頗有嫌棄微詞，是自棄干將莫邪於草莽，令人扼腕。
有許多自以為聰明的國民黨政治人物會說，「年輕族群日益傾綠，難道不是事實？還是我們可以只靠深藍選票贏得台北市長（或其它公職）」；卻不知，年輕族群或多數民眾傾綠，主要的原因在於國民黨沒有根據事實的論述，說不出個東西，沒有可以吸引群眾的價值理念與願景方向，自然做不出好事來，這是30多年以來的事實。
●作者：朱駿／時事評論人
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