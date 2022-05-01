擔心中國疫情延燒 金正恩下令中朝鐵路再關至少14天
中國遼寧省丹東市因為疫情嚴峻，自4月25日起全面實施封閉管理，這讓鄰近的北韓擔心疫情擴散，自29日起決定再度暫停中朝跨境鐵路貨運，工作人員必須進行為期14天的飯店隔離，時隔3個月中朝鐵路將重新回到停止運作的狀態，外界推測至少會停擺14天。
根據《韓聯社》表示，中朝跨境列車過去就曾因為疫情嚴峻而在2020年8月停運，自今年1月16日才重啟運作，但才剛過3個月中朝鐵路又將再度停運。消息人士指出，應北韓方面要求，往返中國丹東與北韓新義州的貨運列車將全面叫停。
報導指出，儘管丹東自4月25日起實施封城，但為了清理庫存，運送倉儲貨物至北韓的列車仍持續4天行駛至28日，消息人士表示北韓為此感到緊張，29日要求當天起暫停跨境鐵路貨運，相關卸貨人員必須接受為期14天的隔離。
中朝跨境鐵路此前的重新開放對雙邊貿易帶來極大收益，自今年1月16日重啟運作以來，2022年第一季中國與北韓雙邊貿易額高達1.9689億美元，比起過去同期增長了10倍；中國外交部發言人趙立堅對此則回應，鑒於當前丹東市疫情形勢，與北韓雙方共同決定臨時暫停丹東至新義州口岸鐵路貨運，至於何時重啟運作並未給出確切日期。