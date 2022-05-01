統測第2天上午增2發燒相關症狀考生 啟用防疫試場2間
111學年度統測今（1）日進入第二天，全國各地考區考生進場及應試秩序良好。不過今日上午考試新增發燒或呼吸道症狀考生2名，啟用防疫試場2間；確診未解除者至目前為293人，隔離試場啟用333間，容納隔離考生人數共計2542人。
四技二專於今日進入第二天，第一節的考試科目為專業科目，應考人數62312人，缺考人數為5963人，缺考率為9.57%，相較於去年6.43%增加3.14%；第二節的考試科目為數學，應考人數為79266人，缺考人數為6427人，缺考率為8.11%，相較於去年6.11%增加2%。
二技今(1)日進行第一天的考試，第一節考科為國文，應考人數7091人，缺考人數543人，缺考率為7.66%，相較於去年5.82%增加1.84%；第二節考科為英文，應考人數7091人，缺考人數550人，缺考率為7.76%，相較於去年5.8%增加1.96%。
今日全國各地考區考生進場及應試秩序良好，無特殊事故回報。不過今日上午考試新增發燒或呼吸道症狀考生2名，啟用防疫試場2間；確診未解除者至目前為293人，隔離試場啟用333間，容納隔離考生人數共計2542人。