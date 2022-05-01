台中本土+816　餐敘延燒市府6官員確診

台中市本土個案今（1日）新增816例，其中逢甲大學傳染鏈累計123例、4/26府會餐敘增至10人，且延燒到4/28另一場府會餐敘，再新增2名一級主管確診，累計市府已有1位副市長、5位局長確診，市長盧秀燕表示，各主管都有職務代理人，政務不致受影響。
自主管理中的盧秀燕，今在線上防疫記者會中說明，參加4月26日教育文化委員會府會餐敘共24人，截至今天中午為止，14人快篩陰性、10人PCR陽性。確診者除了昨天記者會公布的文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、議員王立任、江肇國、議會公關室主任張明昌及張姓專委等6人，陸續新增副市長令狐榮達、新聞局長鄭照新、文化局及運動局各一名員工，累計10人。
另由市府交通局，地政局、觀旅局、捷運公司組成的交通地政委員會，28日也進行府會聚餐，兩場餐會有多人重疊，市府已昨請28日餐會的34人自行快篩。中午傳出觀旅局長韓育琪身體不舒服、快篩陽等待PCR中，衛生局長曾梓展在記者會中證實，地政局長吳存金也確診。
台中市有3名副市長，目前市長自主防疫、一位副市長確診。盧秀燕表示，4/26餐敘新增的4名確診人士，都有自行快篩，都是一採甚至二採陰，這兩場餐敘的確診人數是否增加，仍待時間觀察，所幸幾位確診的一級主管和副市長皆症狀輕微，上午照常出席線上防疫會議，所主責業務皆有代理人。
在其他群聚部份，校園群聚74例、職場群聚74例、家庭朋友群聚118例，其中逢甲大學新增7例、累計123例，人數持續增加中。曾梓展表示，目前102人居家檢疫、21人住進檢疫所。
今日新增確診個案熱點足跡15處，其中有2處傳統市場，包括黎明市場、烏日公有零售市場。另有台中殯儀館崇德館、台中圖書館南區分館等。