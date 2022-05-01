嫩版張曼玉太狂野！每月啪啪80次操壞熟男　被虧太壓榨了

以模特兒出道的29歲香港藝人伍倩彤（Gillian），因甜美外型激似眾多女星，有「嫩版張曼玉」的封號，還曾跟日本AV界「金手指」加藤鷹合作拍保險套廣告，感情觀非常開放的她，最近接受談話節目《晚吹—戀講嘢》訪問，大方分享自己的情史，透露曾與年長20歲的熟男交往，性生活相當奔放，每晚激戰3次，最後要到對方想逃，男友不堪「操勞」漸顯疲態，無法展現男性雄風，讓全場觀眾笑翻。





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▲單親家庭出身的伍倩彤，對年長男性較有好感。（圖／翻攝伍倩彤IG）

▲伍倩彤透露跟熟男交往，曾有一晚激戰3次的經驗。（圖／翻攝伍倩彤IG）

儘管擁有完美身材、外貌，伍倩彤卻因在單親家庭長大，對同齡男性並不信任，感覺自己常遇爛桃花，覺得他們只注意自己外在，大多只是玩玩的，或是個性大喇喇，把追求她的異性都處成好朋友，反而傾向跟年長人士交往。





不過跟熟男交往也有壞處，她自爆和一任大叔交往時，漸漸發現男友身體健康狀況變差，還有老花眼、高血壓、記憶力變差的問題，「家裡還有一部血壓機，每天都要量血壓」，本來一晚3次的激情房事，也隨著對方年紀漸長，變成一週一次，慢慢呈現「微軟」狀態，男主持人還算了一下，以這樣頻率每月要7、80次，難怪50幾歲大叔受不了，要她不要再壓榨了。





▲伍倩彤曾經與加藤鷹拍攝保險套廣告。（圖／翻攝伍倩彤IG）

性感惹火的她也透露跟加藤鷹合作時的趣事，很興奮能跟傳奇人物拍廣告，當時她與其他男模拍床戲時很緊張，加藤鷹還走過來對她喊加油，搞得她尷尬不已。



