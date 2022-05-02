「運動系」約會夯！8成女生會偷看對方身材 最愛2項活動
約會還在想去哪裡吃飯嗎？那實在太老套了！根據交友軟體《BeeBar》調查發現，疫情爆發後約會習慣正在悄悄改變中，「運動系」的約會選項越來越多，6成的台灣男性承認愛約健身來觀察對方「真實一面」，最喜歡約女性去打球、健身；而多數台女也表示「運動約會很可以」，不管是爬山、跑步都接受挑戰，最重要的事，8成的人對「會運動」的對象也好感度超高，其中又以游泳、打籃球最讓女生心癢癢，羞認就愛偷偷欣賞高大又健壯男性的身材！
《BeeBar》調查發現，疫後約會習慣改變中,追求身體健康的「運動系」約會越來越多，高達6成7的台灣男性喜歡約女性一起去健身、打球，不只可以從運動中才能看見對方「真實的一面」，更能累積共同話題。女性方面，高達7成認為「運動約會」很可以，無論是爬山、跑步、騎自行車都會欣然赴約，遠離人群到戶外走走，不只健康而且也能防疫。
如果你不擅長運動也沒關係，現在台灣職業運動比賽多，5的民眾曾約心儀的對象一起看球，超過8成的男性其實覺得「會看球的女孩超有魅力」，甚至比場邊的啦啦隊「更香」！
運動系約會還有另一個好處，調查也發現，原來「會運動」的對象給人的好感度超高！超過8成台灣女性表示，會運動的男孩大加分，其中又以「游泳」、「打籃球」最讓女生心癢癢，除了能夠知道男生的興趣之外，更羞認一起從事這些運動時就能偷看身材！而7成的台灣男性也認為，會運動的女生不只話題變多，身材結實更是「賞心悅目」，印象大大加分！