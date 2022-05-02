區塊鏈遊戲《暗黑帝國》更新！加入PVP對戰模式玩家嗨翻

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《暗黑帝國》全新的 PVP 競技場，除了可讓各玩家互相對戰外，還採用補底機制！只要參與戰鬥就會獲得固定寶箱獎勵，排名越高的玩家將會贏得更多的豐富獎勵，如EME幣或暗黑英雄。遊戲同時推出提款功能，玩家可將 DAK 幣，EME 幣提取到自己的錢包。
PVP 競技場系統介紹
這次改版所推出的 PVP 系統，是一個需要玩家攻守兼具的 PVP 模式，戰場會把不同等級和角色稀有度的玩家分開，平衡遊戲體驗！而且評分機制不單是以角色的強度和稀有度作準則，而且還需考慮裝備，技能和排陣！多元化的機制為 NFT 遊戲增添樂趣！
-競技場分為「個人戰」和「隊伍戰」
-對戰類型分為「白銀魔殿」和「暗金魔殿」
-對戰級別分為 5 種
-以 10 人或 10 隊排名賽方式進行
-每一組競賽最多 10 人或 10 隊，參加人數不限，如參加人數超過 10 人或 10 隊，則以 6 - 10 人/隊一組進行相互較量
-玩家所擁有的英雄數量會影響可參賽次數
-參加競技賽能獲取桃券用作提取 DAK 幣、 EME 幣
-補底機制，各參賽玩家會獲派發基本白銀寶箱獎勵
英雄、裝備、技能介紹
英雄
玩家擁有的角色數量是影響每日參賽次數及勝負機率的先要條件，其次是英雄的屬性、技能與裝備的配合度。屬性會根據暗黑英雄的職業、定位及稀有度而有所不同，而職業類型也會互相剋制。
裝備
玩家可以給英雄穿載裝備，利用裝備的屬性和稀有度去強化優勢或補足短板來增加勝率。裝備分為 4 個部位，分別是：武器、鎧甲、手甲、座騎。
技能
每位暗黑英雄都可配備技能，暗黑英雄就有機會在戰鬥中發動技能，技能發動多數能為局勢帶來一錘定音或是新轉機的作用。
戰鬥記錄優化
玩家於戰鬥後能參閱戰鬥記錄，亦能查看英雄上裝後各方面的能力值，為下次戰鬥作出更合適配撘，增加勝算！
魔王榜
玩家通過各項目(冒險、競技場)中獲得的【魔王徽章】，來統計出魔王榜中的排行。項目方會對排行榜上的玩家派出額外寶箱作為獎勵，例如黑石寶箱、黑金寶箱和白銀寶箱。
提款功能
遊戲已開放提款功能，玩家可將 DAK 幣，EME 幣自由提取到自己的錢包。
版本 1.01 其他優化內容
優化界面顯示 - 帳戶資產、冒險選角、篩選功能及角色詳情。冒險PVE - 調整及優化冒險關卡中的獎勵及機制。