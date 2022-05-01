基輔之鬼沒死！烏克蘭空軍首闢謠 認其「超級英雄」身份
俄烏交戰這兩個月以來，雙方釋出不少為了提升士氣或攻破對方軍心的消息，其中一個都市傳說就是曾擊落40架俄軍戰機的「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）已戰死，不過烏克蘭軍方日前也首度出面闢謠，否認「基輔之鬼」死訊同時也公開所謂「基輔之鬼」的真實身份。
英國《泰晤士報》、《Metro》等媒體曾在4月29日表示，在戰爭期間憑一己之力曾擊落超過40架俄軍飛機的「基輔之鬼」，本人是29歲的烏克蘭飛行官塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka），並且在3月13日遭到俄軍包圍陣亡；而烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）近日則指出，所謂的「基輔之鬼」死訊是錯誤訊息，該名飛行官也不是基輔之鬼，但他確實在13日陣亡，烏克蘭政府也為他授予最高榮譽「金星勳章」。
烏克蘭空軍發言人伊格納特向《倫敦時報》表示，「基輔之鬼」實際上只是一個神話，是烏克蘭人戰爭期間創造出來的超級英雄傳奇，用來鼓舞士氣，代表的是所有保衛烏克蘭首都領空的第40戰術航空旅飛行員，這些飛行員們總是盡全力的保護烏克蘭領空安全，他們就是基輔的鬼魅一樣在敵人意想不到處出現，並將俄軍戰機擊落。
在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭後，社群平台如推特上就流傳一部烏克蘭噴射機擊落了6架俄軍飛機的片段，畫面中可以看到該名烏國駕駛員在與俄羅斯戰機的近距離戰鬥中，成功擊中對方數次，瀟灑模樣讓他聲名大噪，也被視為「基輔之鬼」的功勳之一。
此外，被誤認的烏克蘭飛行官塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka）死訊傳出後，他也因為英勇事蹟被授予象徵烏克蘭最高英勇作戰榮譽的「金星勳章」（the Golden Star），同時被空軍追封為烏克蘭的「國族英雄」（Hero of Ukraine）。