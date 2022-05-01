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統測順利結束、啟用防疫試場共7間　成績單5月19日寄發

▲111學年度統一入學測驗於今（1）日順利完成，2日考試累計共啟用防疫試場7間共計7人，而測驗中心將於5 月2日9時公告試題參考答案，5月19日寄發成績單。（圖／教育部提供）
▲111學年度統一入學測驗於今（1）日順利完成，2日考試累計共啟用防疫試場7間共計7人，而測驗中心將於5 月2日9時公告試題參考答案，5月19日寄發成績單。（圖／教育部提供）

記者許家禎/台北報導

2022-05-01 19:23:39

111學年度統一入學測驗於今（1）日順利完成，總計本學年度有考生87132人（包括四技79266人及二技7091人），四技各節平均缺考率為8.81%，二技缺考率則為7.38%。本次考試全國各地考區秩序良好，上午考試新增發燒或呼吸道症狀考生2名，2日考試累計共啟用防疫試場7間共計7人。而測驗中心將於5 月2日9時公告試題參考答案，5月19日寄發成績單。

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測驗中心指出，本學年度計有考生87132人，包括四技79266人及二技7091人，四技各節平均缺考率為8.81%，相較於去年平均缺考率5.79%增加3.02%，二技各節平均缺考率為7.38%，相較於去年平均缺考率5.15%增加2.23%。

本次考試全國各地考區考生進場及應試秩序良好，無特殊事故回報。上午考試新增發燒或呼吸道症狀考生2名，兩日考試累計共啟用防疫試場7間共計7人。至於考生違規事件，仍以「攜帶手機入場」為最多，初步回報四技二專及二技約217件，其次為「攜帶其他物品入場」約35件，整體違規件數較去年減少約13件。

測驗中心將於5月2日9時公告試題參考答案，5月19日寄發成績單，考生如對成績有疑義，應於111年5月23日17時前至測驗中心網站申請成績複查。另有關四技二專甄選入學、聯合登記分發等招生入學注意事項及成績採計方式，考生可上技專校院招生委員會聯合會網站查詢。

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