離婚趙麗穎1年　馮紹峰鬆口「不願愛情摻雜算計」

馮紹峰和趙麗穎育有3歲兒子「想想」，1年前宣布結束3年婚姻。恢單的馮紹峰在愛奇藝《心居》飾演一個「假結婚」達人，近期接受台灣媒體訪問，談到對角色「施源」有共鳴之處，馮紹峰揭曉自己的感情觀和婚姻觀：「一直追求純粹的愛情和婚姻，不願意摻雜物質和算計。」
劇中馮紹峰為了幫家人還債「假結婚」，沒想到上門的是事業有成的初戀情人童瑤，兩人這段女強男弱的「格差婚」開場，被形容是史上最尷尬的初戀重逢場面，馮紹峰對這場戲印象最深刻，直呼初戀濾鏡碎了一地，「希望大家都不要遇到這樣的場面，確實有些尷尬。」他也表示和童瑤拍戲很愉快，合作之後覺得她除了認真、專業外，也很有想法，「我們會一起討論人物、劇情等細節方面的問題。」
在婚姻裡為了維持男性自尊，馮紹峰的角色主動要求做婚前財產證明，這點馮紹峰滿認同的，「認可的是他一直追求純粹的愛情和婚姻，不願意摻雜物質和算計；不認可的是，他把什麼都藏在心裡，產生了太多的誤會。」本身財力雄厚的馮紹峰，出身上海紡織業富二代，傳言他和趙麗穎財務獨立，不干涉對方投資、不在對方公司擔任職務，即使送過彼此昂貴的手錶、名車，分手後也沒有討回，離婚處理得很體面。
而這部劇也探討姑嫂紛爭，馮紹峰說：「我覺得男人要有擔當，要成為家庭中的黏合劑，而不是甩手不管，只有做好了黏合劑，姑嫂相處才會更加和諧。」他在劇中有和躁鬱症患者相處的情節，他表示：「生活中暫時沒有這樣的案例，但身邊的親人遇到低潮期時，會第一時間給予他們關心和支持，同時也給他們留足個人空間，但也會告訴他們，只要需要幫助，我會一直在。」