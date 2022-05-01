五一疏運過關！王國材再向工會喊話盼理性溝通

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台鐵局長杜微報告，工會發動不加班運動，是台鐵局疏運上的缺失，謹代表台鐵局對社會大眾致歉。今日實際出勤的人力約排定的5成，不過其中司機員只有11位執勤，因此在人力安排上無法開出太多的臨時列車，以全日來說，臨時加開的18列車已開出16列，疏運5974人，晚間還有兩班列車也會如期發出。
在可改進缺失上，杜微指出，在轉乘資訊的確實傳遞、票卡機增設、接駁服務和相關教育訓練都可以加強，台鐵也會檢討，不過還是這樣的應變計畫還是希望備而不用。
高鐵總經理鄭光遠報告，高鐵在西部走廊配合疏運，運能提供上有25萬人次，不過累計至晚間6點，只有6.4萬人次搭乘，與上周同時間一樣，不過本周是連續假期，原本預估旅運人次可達12萬，原本樂觀估計有16萬人，加上台鐵不加班溢出旅客約有19萬，可能主要是因為疫情影響，在旅客人數上下降了20%，就疏運角度來看運能是相當充足的。
而高鐵在支線的包車接駁上，截至下午6點半，發出了121班，載運的1699人，也都是準點發出，能量相當充足，整體相當順遂。
王國材說，自己昨日一個晚上沒睡，到今天下午在花蓮看到各個單位的交通疏運配合順利才放新，非常感謝遊覽車、國道客運、公路客運業者，都是在中央拜託下全力以赴，整體執行「表現非常好」，而整體運量預測相差甚遠，或許是因為事先預告，或是疫情都有一些影響，今天整體而言過關。
關於「類火車」的發想，王國材說明，類火車在其他國家已行之有年，原文為Rail replacement bus service，用於應變災害，如鐵路遭到天災破壞、大幅度維修或是罷工下因應，這次工會的行動對台鐵來說也是一個演練，不過當然不是只有罷工，在很多狀況下都會用到，也會請台鐵精進。
不過王國材也表示，雖然疏運順暢，不過從台東到台北的通勤時間都是火車的兩倍以上，今天的過關不代表公路能取代鐵路，由於直線型網路和速度，鐵路非常難替代，交通部會持續努力，繼續提升台鐵服務水準。
王國材說，「應變計畫雖然啟動，不代表我要用這樣的計畫與工會抗衡，我期待的是大家對於公司化理性的討論，『撤回』兩個字很簡單，但是一花都是好幾年，公司化對我的意義就是安全，太魯閣事故中我感受到，組織無法改革，安全就無法落實，92年已經錯失一次機會，這次我不會放過。」
王國材重申，自己願意敞開心胸，用理性的方式尋求共識，工會與中央希望台鐵好、安全的目標既然一致，那麼未來該如何變革，很多部分都可以共同討論、共同努力，對照現在工會版、院版公司化草案，差距已經非常的小了，工會不能再含糊地說沒有溝通，自己也會盡全力，希望端午不會再發生無列車的狀況。