核准福又達唾液快篩遭疑圖利廠商　陳時中：另有4家申請

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國民黨立委林奕華在臉書貼文質疑，唾液快篩試劑通過2天前，衛福部政務次長薛瑞元在立法院答詢時曾說，沒有唾液快篩廠商提出申請，由於福又達生技是高端直營股東，質疑是圖利高端。
陳時中今天到台中出席牙醫師全聯會40週年活動，他接受媒體聯訪時表示，藥物的進口、快篩劑的審查是例行的公務，薛瑞元不會每天盯著，薛瑞元當天確實沒有收到訊息，福又達公司是4月15日提出申請，經要求補件經實體檢驗後通過。
陳時中說，另有4家業者在4月21日提出申請，經要求補件都尚未收到補件。至於何時會上市，他說，「這個我就不知道」業者怎麼安排進口、上架通路，這是他們的商業行為。
媒體提問出席活動民眾很多，又脫口罩用餐，是否擔心染疫。陳時中說，脫口罩用餐當然會增加染疫的風險，但整體來講以輕症為主。打疫苗是人為方式增加免疫力，與染疫得到自然的免疫力，若這兩個方式有相當大的比例，就能讓大家回歸正常的生活。
陳時中指出，當然自然的染疫率是可以免疫的一環，但是不希望它太快，因為太快會造成大量醫療需求，造成醫療的重擔，重症的醫療就會形成負擔，希望染疫速度不要太快，大家都有打過疫苗，他強調，染疫的風險遠大於打疫苗的風險，呼籲大家打好打滿。
媒體提問，是否會尋求牙醫師全聯會支持選市長。陳時中說，現在防疫往上高峰的時候，全心全意防疫，希望將艱難的這一役守好守穩，守好不是要零確診，是要有一定染疫的情況，對醫療不要形成重擔，重症能夠減低，「是我們現在的目標」。（編輯：陳清芳）110501