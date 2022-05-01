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馬斯克新官上任！高壓管理對上推特躺平文化　員工壓力大

▲馬斯克身為全球首富，其創業家精神或許將會和最近買下的推特「躺平文化」起衝突。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬斯克身為全球首富，其創業家精神或許將會和最近買下的推特「躺平文化」起衝突。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-01 20:30:08

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）大動作收購推特（Twitter）後，這間社群媒體巨頭也將變成一家私人控股公司，然而過去以「躺平文化」（laid-back culture）著稱的推特員工們可不怎麼樂見，被稱為「控制狂」的大老闆空降。多間國外財經媒體指出，推特員工們要不是擔心公司被馬斯克併購後，企業文化會大幅改變、工作壓力大幅提升；否則就是擔心手中的股票在司私有化完成後變成廢紙。

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推特董事會接受馬斯克收購提案不僅震驚科技業，更因為「現實版鋼鐵人」馬斯克的高調作風而讓這筆440億美元交易令人津津樂道，不過出乎眾人預料之外的是，馬斯克選擇放棄加入推特董事會，代表他能夠繼續以「用戶」身份向8千萬粉絲批評吐槽推特，而且也不用為公司利益行事，這對5千多名員工來說並不容易接受。

根據《紐約時報》報導，這筆大型交易大概需要3到6個月才能完成，也就是說在這半年之間員工們將處在不確定感和不安之間，推特產品管理總監當天就曾推文表示，多數員工相信推特並不指示個技術平台，「我們對社會也該肩負起責任，希望新老闆能做到這一點。」

▲路透社引述知情人士報導，社群媒體巨擘推特接近同意以每股54.20美元現金價出售給科技業鉅子馬斯克，相當於430億美元（約新台幣1.25兆元）。（圖／Unsplash圖庫）
▲路透社引述知情人士報導，社群媒體巨擘推特接近同意以每股54.20美元現金價出售給科技業鉅子馬斯克。（圖／Unsplash圖庫）
新老闆馬斯克過去當老闆的經驗顯然是推特員工們最看重的一點，《財富》雜誌指出，推特企業文化向來以在辦公室創造安全對話空間，注重靈活變通與公平性為主，例如在疫情剛於全世界爆發時，推特就是第一波宣佈可以遠端工作的企業，而去年社群巨頭推特也正式公告將永久實施遠端工作，不強迫員工進辦公室。

然而在特斯拉和SpaceX員工口中可以得知，馬斯克雖然對外界來說是個幽默有趣的億萬富翁，但絕對不是一個好相處的上司。最早在《華爾街日報》的專訪中，馬斯克就自言在管理方面他不只是微觀管理（Micromanagement），更是個「奈米管理（nano-manager）」型的主管，凡是要求鉅細靡遺的同時也讓他找不到人能夠託付，

科技新聞網站《Ars Technica》曾報導用一篇文章解釋馬斯克的做事態度，在2020年2月的某個周日，馬斯克於凌晨一點向德州SpaceX工廠召開了全體員工會議，質問為何工廠沒辦法以24小時全天候運作的方式打造星艦火箭，當時工程團隊解釋這是出於人力考量，目前人手沒辦法讓他們輪值，結果不到周三該工廠就增聘了252名工人，相當於過去勞動力的一倍。

馬斯克先前透過發推來為公司招募人才時，他自己也坦言替他工作並不容易，「有很多地方工作起來會更輕鬆，但沒有人能靠每個禮拜工作40小時就可以改變世界，如果你有足夠的熱情，那麼你可能不會感覺自己是在工作」。

▲「時代雜誌」2021年度風雲人物為特斯拉執行長馬斯克。（圖取自twitter.com/TIME）
▲「時代雜誌」2021年度風雲人物為特斯拉執行長馬斯克。（圖取自twitter.com/TIME）
根據匿名論壇「Blind」上員工們對於企業的自評當中，推特在「工作與生活平衡（Work-Life Balance）」方面，在滿分5分的情況下拿到4.4的高分，特斯拉和SpaceX則慘烈的只有2.5與2.1分；《CNN》報導指出，距離上一次推特的大幅裁員是在2016年，當時裁減了約9%的員工，有350個職位一次開缺，而截至4月底為止推特仍有超過650個跨部門的職缺，這波核心主管層的變動未來會對推特員工組成造成何種影響，還得端看馬斯克真正完成交易後的決策才知道了。
 

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