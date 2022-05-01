馬斯克新官上任！高壓管理對上推特躺平文化　員工壓力大

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根據《紐約時報》報導，這筆大型交易大概需要3到6個月才能完成，也就是說在這半年之間員工們將處在不確定感和不安之間，推特產品管理總監當天就曾推文表示，多數員工相信推特並不指示個技術平台，「我們對社會也該肩負起責任，希望新老闆能做到這一點。」
新老闆馬斯克過去當老闆的經驗顯然是推特員工們最看重的一點，《財富》雜誌指出，推特企業文化向來以在辦公室創造安全對話空間，注重靈活變通與公平性為主，例如在疫情剛於全世界爆發時，推特就是第一波宣佈可以遠端工作的企業，而去年社群巨頭推特也正式公告將永久實施遠端工作，不強迫員工進辦公室。
然而在特斯拉和SpaceX員工口中可以得知，馬斯克雖然對外界來說是個幽默有趣的億萬富翁，但絕對不是一個好相處的上司。最早在《華爾街日報》的專訪中，馬斯克就自言在管理方面他不只是微觀管理（Micromanagement），更是個「奈米管理（nano-manager）」型的主管，凡是要求鉅細靡遺的同時也讓他找不到人能夠託付，
科技新聞網站《Ars Technica》曾報導用一篇文章解釋馬斯克的做事態度，在2020年2月的某個周日，馬斯克於凌晨一點向德州SpaceX工廠召開了全體員工會議，質問為何工廠沒辦法以24小時全天候運作的方式打造星艦火箭，當時工程團隊解釋這是出於人力考量，目前人手沒辦法讓他們輪值，結果不到周三該工廠就增聘了252名工人，相當於過去勞動力的一倍。
馬斯克先前透過發推來為公司招募人才時，他自己也坦言替他工作並不容易，「有很多地方工作起來會更輕鬆，但沒有人能靠每個禮拜工作40小時就可以改變世界，如果你有足夠的熱情，那麼你可能不會感覺自己是在工作」。
根據匿名論壇「Blind」上員工們對於企業的自評當中，推特在「工作與生活平衡（Work-Life Balance）」方面，在滿分5分的情況下拿到4.4的高分，特斯拉和SpaceX則慘烈的只有2.5與2.1分；《CNN》報導指出，距離上一次推特的大幅裁員是在2016年，當時裁減了約9%的員工，有350個職位一次開缺，而截至4月底為止推特仍有超過650個跨部門的職缺，這波核心主管層的變動未來會對推特員工組成造成何種影響，還得端看馬斯克真正完成交易後的決策才知道了。