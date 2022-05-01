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嘉南鷹單場9轟大爆發　氣走地主新北凱撒

▲福添福嘉南鷹林志霙開轟。（圖／企業女壘提供）
▲福添福嘉南鷹林志霙開轟。（圖／企業女壘提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-01 22:15:45

2022企業女子壘球聯賽今（1）日（日）持續於台北青年公園棒球場進行本季第三週賽事，地點移到新北市三重棒球場進行賽事，結果首場比賽福添福嘉南鷹火力大爆發，全隊17支安打，拿下18分，全隊9轟，也破紀錄，以18:4擊敗地主新北凱撒勇士。第二場比賽，新世紀黃蜂以4:3險勝兆基穿山甲。

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                        福添福嘉南鷹火力大放送　9轟18分大勝新北凱撒

2022企業女子壘球聯賽今（1）日（日）於新北市三重棒球場棒球場進行賽事，福添福嘉南鷹全隊3人雙響砲，包括葉貴萍、李思詩、林志霙都有發威，陳喜晏、柯佳慧、何欹璠也都開轟，全隊17支安打，終場以18:4大勝新北凱撒，拿下5連勝。

葉貴萍昨天才轟出雙響砲，今天又再度開轟，而且她這場也有4支安打，貢獻5分打點。

李思詩3安打就有2轟，林志霙更厲害，單場3安猛打賞，雙響砲貢獻6分打點，拿下單場MVP。

嘉南鷹首局就靠5支安打拿下5分，其中柯佳慧轟出2分彈，李思詩敲安後，林志霙2分砲再發威，陳喜晏補上陽春彈，讓這場比賽定調。

第2局葉貴萍陽春彈，3局上林志霙2分彈，葉貴萍5局又敲出3分砲，李思詩陽春彈，6局又再度開轟，7局何欹璠也開轟，單局再灌下4分。

新北凱撒動用4名投手都無法壓制住，打擊方面，陳家宜連續2場開轟，朱慧宜也有陽春全壘打出現。

                        單場4次雙殺解圍　新世紀黃蜂3連勝

2022企業女子壘球聯賽今（1）日（日）第二場賽事，由新世紀黃蜂遇到兆基穿山甲，新世紀黃蜂由王牌蔡珈蓁強力後援下，最後讓對手擊出再見雙殺，幫助新世紀黃蜂以4:3險勝，拿下近期3連勝。

新世紀黃蜂此役由朱怡珊先發，她主投5.2局失3分，被打7安打，2次三振，拿下勝投，蔡珈蓁後援1.1局無失分，也幫球隊守住勝利。

新世紀黃蜂在2局就有攻勢，石婕珮利用野手選擇上壘後，林宜穎獲失誤上壘，林鳳珍、沈筱琳連續獲保送先馳得點。

4局下新世紀黃蜂攻勢再起，池亦庭左外野安打上壘後，石婕珮也敲安，又是連續林鳳珍、沈筱琳被保送，加上沈嘉玟敲出野手選擇滾地球，單局又攻下3分拉開比數。

兆基穿山甲在6局上一輪猛攻，陳安心敲出二壘安打掃回2分，加上林倢妤也敲出適時安打，一口氣打回3分。

可惜最終7局上兆基穿山甲反擊無力，黃佩真敲出再見雙殺，新世紀黃蜂也以1分差險勝。

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