高球／LPGA松下女子高球公開賽　盧曉晴奪亞軍

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）贊助的旅日高爾夫好手盧曉晴，今（1）日在JLPGA松下女子高球公開賽，與日本女將西鄉真央爭奪后冠，前兩日賽事以總桿數136桿暫居優勢，最後一回合前9洞「后」勢十足，一路領先對手3桿，不料後9洞遇上亂流，吞下2柏忌，最後以總桿數208桿拿下亞軍。
總獎金8,000萬日圓的JLPGA松下女子高球公開賽，盧曉晴一路維持領先群，首輪戰第14洞抓下第3隻小鳥，讓盧曉晴再獲各界關注，第一輪賽事以總桿數68桿並列第三。第二回合盧曉晴再打出5博蒂、1柏忌，一路過關斬將，前兩天賽事以低於標準桿8桿，總桿數136桿的成績領先第二名選手西鄉真央2桿。今日最終戰，一開賽盧曉晴延續好手感，前9洞賺進2隻小鳥，曾一度領先西鄉真央3桿，但對手一路緊咬，盧曉晴在第10及第13洞各吞1柏忌，後來居上的西鄉真央則是連抓2鳥，盧曉晴以總桿數208桿坐收，排名第二。
賽後盧曉晴表示，最終戰風勢很大，球路更難以拿捏、計算，雖遇亂流，她仍努力積極搶攻、製造機會。儘管最後不如人意，但相信自己很重要。盧曉晴謝謝中國信託銀行一路以來的支持，雖然因為新型冠狀病毒（COVID-19）疫情挑戰加劇，盧曉晴仍將樂觀地繼續打球，打好每一場賽事。盧曉晴自2017年在宮崎贏得日本LPGA巡迴賽錦標賽，2018年的Nichirei女子高球賽與日本火腿女子公開賽並列第二；2019年北海道明治盃單獨第二、東海精英賽並列第二，日巡賽生涯迄今已經贏得16冠。
中國信託以「堅持信仰、成就夢想」的高球理念，長期扶植優秀女子高球好手征戰國際舞臺，今年共贊助盧曉晴等8名女將，其中侯羽桑、侯羽薔、彭婕、程思嘉及安禾佑等選手正在美國賽場拚戰，期盼為國爭光，中國信託銀行持續以實際行動，支持盧曉晴等女子高球好手在國際舞臺賽爭取最佳成績，讓世界透過高球看見臺灣。