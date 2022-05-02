吳姍儒燭光約會遇盤查！竟被警察誤會要「自焚」

中天綜合台《小明星大跟班》今（2）日晚上10時播出「真的是受不了你們欸！老是把驚喜變驚嚇」，主持人吳姍儒（Sandy）自爆高中時約會曾受到驚嚇，「有一個男生喜歡我，在我生日那天他要點蠟燭慶祝，結果警察過來問我在幹嘛？我就想說連臨演都找好，很讚耶！但後來警察就說他用酒精膏點愛心，有人以為他要自焚就報警，我們直接被盤查！」





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▲無尊帶女友去山上看夜景，遇到飆車族嚇壞。（圖／中天提供）

節目來賓無尊也有相同經驗，他帶女友上山看夜景，卻遇到飆車族鬥毆的驚險場面：「有車隊瞄了一眼飆車族，就看到他們（飆車族）手上拿棒子、拿槍飆回來，他們（車隊）就直接把汽車橫擋在路中間，7、8台摩托車直接犁田（台語）後，我們就聽到有槍在射，原本很浪漫看夜景吃消夜，結果變成『看電影』。」





麥基到法國旅遊時，為了省錢，入住一晚僅要400塊台幣的背包客民宿，不料抵達後卻發現民宿竟然是在公墓裡：「東西都放好之後把窗戶打開，結果滿滿的公墓！可怕的是我當時拖著行李箱經過這個公墓時，還親眼看到有人在下葬，沒想到居然就在我旁邊，而且我是很怕熱的人，我還要求要睡在靠窗戶的位置，但看到這個我就不敢睡了。」心中充滿恐懼的麥基還腦補鬼片情節：「我住的樓層還不是很高，晚上我就很害怕，腳不敢放在被子外面，怕萬一我醒來被拖到公墓裡面怎麼辦？」





▲李懿幫朋友辦派對，卻差點害人分手。（圖／中天提供）

李懿則是替好友舉辦復合派對，卻因她的失誤險些變成分手派對：「他們來的時候，那個女生就說想要喝水，我就順手拿了杯子幫她裝熱水，我們一群人在旁邊打麻將，突然聽到摔杯子的聲音，然後她就直接開門離開。」當李懿察覺不對勁，撿起摔破的杯子時，竟看到杯子上浮現男生跟小三的合照：「有一種杯子看起來沒圖案，可是它裝了熱水之後就會浮現照片，那是小三送的禮物，但是我不知道。」這禮物讓Sandy認為太可怕，「現在很多疑心病的女友都開始把杯子拿出來沖熱水了啦！」



