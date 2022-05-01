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連3場進球！台北競技主帥陳信安：達成一半目標

▲AC Taipei韓籍中場吳龍明主罰定位球，助球隊連3場進球。（圖／台北競技提供）
▲AC Taipei韓籍中場吳龍明主罰定位球，助球隊連3場進球。（圖／台北競技提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-05-01 23:20:26

2022台灣企業甲級聯賽，台北競技(AC Taipei)今（1）日進行第1循環第3戰，和台中FUTURO 雨中激戰，下半場第56分鐘韓籍中場吳龍明主罰定位球，閃過人牆破門，儘管最終1:5吞敗還未開胡，但台北競技連續3場進球，總教練陳信安表示達成一半目標。

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作為去年台乙冠軍的升班馬，台北競技今年台甲前三戰剛好強碰上季前3名球隊，包含今天對上的台中FUTURO，今年補進中華男足隊長吳俊青、門將潘文傑等，讓國腳陣容更堅強，今天一開場僅10秒鐘，就靠國家級前鋒李茂鑽過防守漏洞首開紀錄。

上半場台北競技再被台中FUTURO外援班吉踢進兩球，以0:3落後。「上半場節奏很快，我們想打防守反擊，反倒被對手快速反擊。防守需要蠻多經驗，我們做得不太好，有些失誤。」陳信安如此分析。

下半場重新開始，台北競技當家前鋒李孟哲在禁區外被犯規，獲得定位球機會，吳龍明操刀，皮球從人牆右側突破，提前落地折射進門，讓對手門將潘文傑束手無策，台北競技打破鴨蛋連3場進球。

台北競技力守到最後5分鐘，出現爭議判決，台中FUTURO借定位球和12碼罰球，在比賽尾聲再踢進兩球，以1:5帶走勝利。

賽後陳信安表示，「我們的目標是降低失球，爭取進球機會，這3場都達到我們想要的目標，可惜最後2球被判決影響，失球數還沒辦法降下來，這是之後的課題，等一柳夢吾加入相信會更好。」

至於進攻端，台北競技連3場進球展現不錯火力及永不放棄精神，今天踢進漂亮自由球的吳龍明去年季中加入後就是中場不動先發，陳信安也讚他是「球隊進攻的重心」在主罰定位球和隊長蔡孟辰是球隊前2選擇，「若能在防守上更勤奮會更好。」

重視團隊的吳龍明認為，升上台甲，隊友們還有些沒自信，希望和大家一起越來越進步，團隊勝利比個人首顆台甲進球更重要，笑說今天的進球跟雨有關係，大雨稍微改變了路線。

今天在進攻上還有左路的小亮點，旅學西班牙多年陳奕言升上台甲後首度先發，下半場一次突破機會，可惜跑到快抽筋錯失單刀機會，「前兩場都從板凳出發可以觀察，今天一開始先發有點緊張害怕，後面慢慢進入狀況。」自嘆沒把握機會有些可惜，希望能儘早達成本季個人目標進球幫助球隊。

▲AC Taipei陳奕言升上台甲後首度先發。（圖／台北競技提供）
▲AC Taipei陳奕言升上台甲後首度先發。（圖／台北競技提供）

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