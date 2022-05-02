搥胸啊！林襄深夜急刪火紅比基尼辣片　胸前只綁一個結

啦啦隊女神林襄有甜美外貌和火辣身材吸粉驚人，在臉書有53萬粉絲，Instagram更已累積逾百萬人，一向不吝給粉絲福利的她1日上午在IG的連續短片分享1支穿比基尼辣舞的影片，火紅的比基尼，布料少到包不住傲人上圍，隨著性感擺動還不斷晃動，PO後不久就引來大批網友搶看，但沒想到踴躍的網友中夾雜不少酸言酸語，林襄深夜趕緊又把影片下架，直說「嚇死我了」！沒看到的粉絲不禁搥胸哀號。





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其實這支比基尼辣舞影片是林襄經營TikTok之後拍的第1支影片，視頻中她穿著一套無肩帶的紅底白點比基尼，樣式可愛而且性感無比，布料僅在胸前打一個結，根本包不住豐滿的南北半，福利滿分，有幸看到的粉絲眼睛大吃冰淇淋，而進軍寫真集的她透露，這就是她第二本寫真的造型！





▲林襄笑說在找到大眾口味之前，先換上美美的照片。翻攝林襄IG

火辣身材嶄露無遺，加上她甜滋滋的笑容，這支性感影片掀起粉絲狂熱反應，女星拐拐也參一腳猛讚「噴鼻血」，網友爭相目睹，紛紛留言「好邪惡的泳衣」、「暈爆」、「好襄」。但沒想到熱情踴躍的網友評論中，也有不少酸言酸語，林襄雖高情商也嚇了一跳，晚上在IG上留言「在連續短片發了tiktok湧入大量的酸民，真是嚇死我了，趕緊先下架。找到大眾口味之前我還是先發發美照」。得知林襄把影片下架，不少粉絲扼腕大嘆來不及看到，也紛紛相挺林襄做自己就好別理會酸民。



