COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高端副董通過唾液快篩EUA　林奕華：神秘到僅陳時中知情

▲國民黨立委林奕華質疑衛福部政務次長薛瑞元在答詢時公然說謊。（圖／翻攝自臉書）
▲國民黨立委林奕華質疑衛福部政務次長薛瑞元在答詢時公然說謊。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-02 09:09:43

國民黨立委林奕華昨（1）日踢爆，衛福部次長薛瑞元4／27答詢時稱沒有廠商申請唾液快篩EUA，不料衛福部於4／29 宣布高端副董創辦的福又達已通過唾液快篩審查。衛福部長陳時中對此說明，薛瑞元可能當時並未完全掌握最新進度。林奕華今再批，等著過程竟然神秘到只有陳時中知情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林奕華說，她在4／27（三）質詢薛瑞元，薛當時表示沒有人申請唾液快篩，因此她擬了一個臨時提案，文字還經過衛福部修正，希望委員會可以同意修正文字；隔天4／28（四）教育及文化委員會通過臨時提案，當時中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也在場，通過文字也經衛福部再次確認，內容為「衛福部應積極鼓勵生產或採購適合孩童之多樣性快篩試劑之廠商申請EUA，以提供除鼻腔快篩之外其他如唾液試劑等，使孩童能安全、便利進行快篩，保護自身安全。」

林奕華說，又過不到一天，衛福部公布，唾液快篩審核已通過，由高端公司的第二大股東福又達生物科技股份有限公司獨家取得，「整個衛福部把立法院莊孝維？」，她表示，難道衛福部官員來立法院詢答都不用充分準備、掌握最新情資？全都即興演出？還是這跟疫苗採購價格一樣，是另一個不能說的秘密，說出來又會破局？

林奕華酸，如果真是這樣，陳時中真是用心良苦，上到指揮中心下到衛福部，全都要忍辱負重，努力將政務次長及指揮中心防疫組組長排除在外，不讓他們有機會來立法院備詢時，透露福又達代理的唾液快篩即將取得EUA訊息。

林奕華也批評，陳時中不要用更多的謊圓一個謊，如果如陳時中所言，是薛瑞元沒有掌握到狀況，但根據25日和26日的會議過程，不僅薛瑞元不知道、隔天來答詢的莊人祥也不知道，連修正臨時提案的衛福部其他官員也不知道，唾液快篩審查過程竟然神秘到整個衛福部重要官員都狀況外。「到底有多麽不可告人，才會只有陳時中一個人知道？」

林奕華強調，尤其目前獨家通過的就是福又達，創辦人是高端副董事長兼總經理陳燦堅。大家應該記憶猶新，去年缺疫苗的時候，高端在未做完二期的狀況下，衛福部火速通過EUA，甚至還全員出動背書，怎麼今年審查唾液快篩EUA卻是靜悄悄？國人不是懷疑高端，而是懷疑衛福部EUA標準有特定立場。

林奕華說，朝野立委喊了那麼久趕快授權便宜的唾液快篩EUA，衛福部一下說沒人送件，一下又說部分送件廠商沒有國外審查資料佐證。但要開放時，可以無視歐盟EUA，火速通過與高端密切相關的廠牌，這怎麼可能不讓人有許多的聯想呢？

官員隱瞞核准高端副董唾液快篩　林奕華：滿滿利益影子

高嘉瑜稱「德國唾液快篩30元、幾乎每天篩」　德媒揭真相

核准福又達唾液快篩遭疑圖利廠商　陳時中：另有4家申請

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀