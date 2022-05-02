高端副董通過唾液快篩EUA　林奕華：神秘到僅陳時中知情

我是廣告 請繼續往下閱讀
林奕華說，又過不到一天，衛福部公布，唾液快篩審核已通過，由高端公司的第二大股東福又達生物科技股份有限公司獨家取得，「整個衛福部把立法院莊孝維？」，她表示，難道衛福部官員來立法院詢答都不用充分準備、掌握最新情資？全都即興演出？還是這跟疫苗採購價格一樣，是另一個不能說的秘密，說出來又會破局？
林奕華酸，如果真是這樣，陳時中真是用心良苦，上到指揮中心下到衛福部，全都要忍辱負重，努力將政務次長及指揮中心防疫組組長排除在外，不讓他們有機會來立法院備詢時，透露福又達代理的唾液快篩即將取得EUA訊息。
林奕華也批評，陳時中不要用更多的謊圓一個謊，如果如陳時中所言，是薛瑞元沒有掌握到狀況，但根據25日和26日的會議過程，不僅薛瑞元不知道、隔天來答詢的莊人祥也不知道，連修正臨時提案的衛福部其他官員也不知道，唾液快篩審查過程竟然神秘到整個衛福部重要官員都狀況外。「到底有多麽不可告人，才會只有陳時中一個人知道？」
林奕華強調，尤其目前獨家通過的就是福又達，創辦人是高端副董事長兼總經理陳燦堅。大家應該記憶猶新，去年缺疫苗的時候，高端在未做完二期的狀況下，衛福部火速通過EUA，甚至還全員出動背書，怎麼今年審查唾液快篩EUA卻是靜悄悄？國人不是懷疑高端，而是懷疑衛福部EUA標準有特定立場。
林奕華說，朝野立委喊了那麼久趕快授權便宜的唾液快篩EUA，衛福部一下說沒人送件，一下又說部分送件廠商沒有國外審查資料佐證。但要開放時，可以無視歐盟EUA，火速通過與高端密切相關的廠牌，這怎麼可能不讓人有許多的聯想呢？