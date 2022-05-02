美強銷波音787 　江啟臣：台美關係堅若磐石還堅若盤纏？

我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣再回顧，上次美國前國務卿龐佩奧來訪，同樣也傳出幫基金公司爭取台灣投資，外交部同樣駁斥，行政院長蘇貞昌更直批是惡毒謠言，但事後卻有外交部函轉國發會研議合作可能的公文曝光。美國重量級人物不斷造訪台灣，政府努力營造台美關係史上最佳的大內宣，但卻陸續傳出另有商業目的，當然不免令人質疑各國政要來臺的真正目的，究竟是真心相挺，還是商業利益堆疊出的價值同盟？
江啟臣指出，蔡政府為了維繫台美關係，除了開放萊豬、美牛，巨額軍事採購、護國神山台積電赴美設廠，但台灣又得到了什麼實質利益，FTA或BTA有何進展，CPTPP有無替台灣說話，美國主導的印太經濟框架（IPEF）是否要讓台灣加入，是否願意為我國正式提案給即將召開的WHA讓台灣參與，軍事採購有沒有換得更多的自主權，這是國人所關心的，但政府卻從沒有清楚的說明。
江啟臣說，國家資源取自於民，人民有權知悉，更有權質疑，台美關係究竟是堅若磐石、還是堅若盤纏，政府對於各項要求，有沒有藉此爭取或換得有利國家的條件，達到真正的臺美互惠，清楚告訴國人沒讓臺灣淪為提款機。面對質疑，政府的責任是公開說明和澄清，而不是栽贓扣帽，動輒指摘媒體報導是認知作戰，不只是欲蓋彌彰，更自損政府的公信與高度。