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美強銷波音787 　江啟臣：台美關係堅若磐石還堅若盤纏？

▲美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）訪團在總統府公開表示希望台灣購買波音787。（資料照／記者呂炯昌攝，2022.04.14）
▲美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）訪團在總統府公開表示希望台灣購買波音787。（資料照／記者呂炯昌攝，2022.04.14）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-02 09:15:002022-05-02 09:35:38

日前媒體揭露美國團在月中訪台時，強銷台灣24架波音787客機，國安局長陳明通稱是「認知作戰」。對此，國民黨立委江啟臣質疑，台美關係究竟是堅若磐石、還是堅若盤纏？

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「台美關係是要雙邊互惠，不是只有口惠。」江啟臣要求蔡英文政府告訴國人，台灣的付出得到了什麼？美國參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）在總統府公開表示，希望台灣購買波音787，但不只翻譯當時的自動「超譯」，事後總統府、外交部說爭取商機是常態，沒有正面回應，國安局則指媒體報導是認知作戰，都是意圖掩蓋事實。

江啟臣再回顧，上次美國前國務卿龐佩奧來訪，同樣也傳出幫基金公司爭取台灣投資，外交部同樣駁斥，行政院長蘇貞昌更直批是惡毒謠言，但事後卻有外交部函轉國發會研議合作可能的公文曝光。美國重量級人物不斷造訪台灣，政府努力營造台美關係史上最佳的大內宣，但卻陸續傳出另有商業目的，當然不免令人質疑各國政要來臺的真正目的，究竟是真心相挺，還是商業利益堆疊出的價值同盟？

江啟臣指出，蔡政府為了維繫台美關係，除了開放萊豬、美牛，巨額軍事採購、護國神山台積電赴美設廠，但台灣又得到了什麼實質利益，FTA或BTA有何進展，CPTPP有無替台灣說話，美國主導的印太經濟框架（IPEF）是否要讓台灣加入，是否願意為我國正式提案給即將召開的WHA讓台灣參與，軍事採購有沒有換得更多的自主權，這是國人所關心的，但政府卻從沒有清楚的說明。

江啟臣說，國家資源取自於民，人民有權知悉，更有權質疑，台美關係究竟是堅若磐石、還是堅若盤纏，政府對於各項要求，有沒有藉此爭取或換得有利國家的條件，達到真正的臺美互惠，清楚告訴國人沒讓臺灣淪為提款機。面對質疑，政府的責任是公開說明和澄清，而不是栽贓扣帽，動輒指摘媒體報導是認知作戰，不只是欲蓋彌彰，更自損政府的公信與高度。

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