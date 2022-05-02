專訪／派翠克身價暴漲？暖心為小S扶椅　被誇靈魂伴侶

「機會是留給準備好的人」，這句話用在派翠克身上絕對沒錯！8年前從《大學生了沒》出道，模仿功力一流的他，拍片當YouTuber累積實力，製作、腳本、剪接樣樣來，培養出全方位技能，今年被欽點和小S搭檔兩個綜藝節目《熙娣想聊》、《小姐不熙娣》，以流暢的主持功力，配合綜藝天后風格多變的走向，表現恰如其分，讓國內外觀眾都注意到他，堪稱綠葉熬出頭的年度代表人物！





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▲派翠克和小S（左）搭檔默契十足。（圖／東森提供）

能和復出的小S搭檔，自然是鎂光燈焦點，派翠克透露當初在《熙娣想聊》只是擔任保鑣角色，偶爾插花搞笑，被小S盡情潑水、惡搞，逗樂許多觀眾，製作人老闆B2順勢要他擔綱《小姐不熙娣》的助理主持，負責幫素人姐姐們拿東西、順流程，聽著似乎非常輕鬆，直到錄完第一集後，派翠克發現「事情比想像中嚴重耶」！





天生沒安全感 20多位網紅資料熟記於心





他形容自己是「準備型藝人」，天性比較沒安全感，每次主持拿到腳本，就會把功課做到最滿，把節目裡20多位網紅每個人的年齡、經歷、故事，甚至社群人氣指數的資料全都記熟，以備不時之需，才能掌握好節目流程，儘管每集錄製壓力都不小，但小S臨場反應很快，會給夥伴提醒，兩人搭檔起來流暢又更為貼近年輕族群。





從自製網路影片到主持大型節目，派翠克認為最大的改變，是以往會努力讓整個場面活絡、不要冷場，但搭檔綜藝一姐，對方思緒多變、非常無厘頭的風格，讓他快速累積經驗值，小S有時不小心吃螺絲，派翠克都能圓滑幫忙順回來接續話題，讓觀眾感受流暢而不突兀，他得意地向小S說：「你看，我們果然是靈魂伴侶吧」！逼得小Ｓ不得不承認這無法言喻的默契。





▲派翠克（左）擔任小S復出後的助理主持，壓力非常大。（圖／記者陳思誼攝）

身為一個直男，要跟小S和20多位女素人同場，派翠克壓力不小，他私下去找前輩阿KEN喝咖啡，討教主持技巧，擔心無法投入創業、保養、婚姻等女性話題，阿KEN告訴他「危機就是轉機，這個位置太棒了，因為我是直男，不懂女性的話題，才能代表觀眾的視角去發問，反而讓人有共鳴」。





不爭搶主角光環 當觀眾最佳代言人





從阿KEN的經驗分享，派翠克領悟到，「當一個主持人不用懂所有事情，其實主角是來賓，主持人應該做好的角色是讓來自各行各業的女性，去講出他們精彩的故事，這才是我最大的工作，KEN哥突然點醒了我，不需要那麼緊張，我不必當個專家」。從不吸地團的眾姊妹身上，讓他感受到被信任，「班底故事很精彩，他們不是通告藝人，不須誇張加油添醋、增加戲劇性，真實故事就是這麼FREE，不必很制式，就真的像姊妹們聊天」。





▲派翠克扮成日本牛郎羅蘭逗笑小S，兩人才開始變熟。（圖／翻攝派翠克FB）

▲派翠克扮成日本牛郎羅蘭，被小S狠潑水，互動相當搞笑。（圖／翻攝派翠克FB）

派翠克靠模仿起家，揣摩阿信、王嘉爾唯妙唯肖，他拍攝的《中國有嘻哈》搞笑版影片，一口氣化身12個選手，登上微博熱搜一個禮拜，累積4、5,000萬流量，但在主持節目時卻不刻意賣弄模仿技巧，讓人好奇原因為何？他坦言模仿有表演性質，「S姊偶爾會要我來一段，讓全場氣氛更好才是發揮，但如果依觀眾的角度，還是想聽來賓的故事，而不是看主持人一直在表演！」





貼心扶椅舉動 意外獲得暖男封號





派翠克說，寧願去順好流程，注意到誰沒說話、誰的故事沒講清楚，做好助理主持的工作。而這樣不刻意外放光芒，反而更獲得觀眾肯定，節目播出後，很多人注意到他的風趣幽默，和小S的默契十足，連他在背後扶著小S的椅子的貼心舉動，也被許多人留言稱讚，讓派翠克受寵若驚，沒想到觀眾眼睛這麼利。





他看到節目影片底下對自己的留言都是正面，非常開心，代表自己跳脫以往想拯救冷場的衝動，做好該負責的工作，讓節目看起來更流暢、更舒服，其中有一個留言印象深刻，網友寫道「雖然派翠克顏值有點跟不上，看了幾集覺得他主持功力不錯又很貼心」，讓他笑到不行，直呼「給我出來，我是要怎麼跟女生比顏值啦！」





▲派翠克（右）被小S狠虧跟「小徐若瑄」同居。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）

小S收工快閃走人 原來是前輩給機會





有蔡康永的鎮定、有陳漢典的幽默，派翠克可以扮女裝、被潑水，可以適時在小S笑到無法自抑時，把話題拉回正軌上，和小S擦出的火花，讓現場效果不斷，他坦言初期時兩人並不熟，被欺負、狠虧的橋段全是自然發生，沒彩排過，直到賈靜雯那集《熙娣想聊》在餐酒館取景，他戴金色假髮喬裝成日本牛郎羅蘭，讓小S在小酌後微醺地拉著他說話，稱讚「你真的很討厭，怎麼那麼好笑」，讓派翠克發現前輩真的關心自己的表現，之後才比較放得開。





成為主持搭檔，他會在錄影前幫小S注意妝髮，小S則提醒他現場都是女性，要會換位思考、用不同立場去想，好幾次結尾時，個性隨性的小S收工竟突然起身走了，讓他自己做結語，「某方面的邏輯就是總結，讓故事有頭有尾，仔細想想，其實是S姊給我機會」，彼此不知不覺中建立了默契。





▲小S發狠潑水派翠克，讓他的媽媽笑得非常開心。（圖／翻攝派翠克FB）

逗笑觀眾不走心 才是最高級表演





在綜藝節目裡互虧、打鬧，是諧星的日常生活，給人開心幽默形象的他，就連走在街上，都有陌生人會把他當朋友，親切和他開玩笑，完全沒有距離感，他形容搞笑的人都有一種默契，懂得彼此的地雷，私下不會走心，「我媽還會轉發我被潑水的照片到臉書，她都笑得最大聲」。





「逗笑別人很難，要做好笑的事情，這是我保持如一的初衷，可以一直做喜歡的事情就很珍惜」，今年終於熬出頭的派翠克，謙稱還沒感受到走紅，若身價暴漲也是因為站在小Ｓ身邊，但能企劃、能主持又能剪接，全方位的能力讓他無論在哪個位置上，都能散發出自我的光芒，和小S搭檔的表現從容適切，而不過於奪目，搶走別人的鋒頭，因為他深信讓觀眾開心，才是最高級的表演。



