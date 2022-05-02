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醋男失控砍情敵！爆怒喊「憑什麼交往」　友人勸架反遭殃

▲新北市新店區1日晚間，2男1女因情感糾紛談判，過程中1男遭對方刺傷左大腿，送醫治療後無大礙。（圖／翻攝自記者爆料網）
▲新北市新店區1日晚間，2男1女因情感糾紛談判，過程中1男遭對方刺傷左大腿，送醫治療後無大礙。（圖／翻攝自記者爆料網）

編輯中心／綜合報導

2022-05-02 07:48:13

1日晚間10時許，2男1女因情感糾紛，相約在新北市新店區五峰路談判，過過程中24歲的陳姓男子暴怒不滿喊「憑什麼交往？」，雙方一言不合爆發衝突，陳男持刀刺向情敵大腿，幫忙制止的張姓友人也遭劃傷，現場血跡斑斑，警消獲報到場，將傷者緊急送醫救治，並將陳男依傷害罪嫌送辦。

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據了解，26歲的吳姓女子，在與陳姓男子分手後，與30歲朱姓男子交往，但陳男不滿，因此相約談判，並找來3名友人助陣，雙方在新北市新店區五峰路70巷口進行談判，但陳男見到吳女瞬間爆氣，怒喊「憑什麼交往？」，遭朱男回嗆，一時不滿竟從口袋掏出小刀攻擊朱男，刺向對方左大腿，當場血流如注，陪同的張姓友人見狀想幫忙制止，在混亂中也遭陳男劃傷手掌。

警方獲報後到場，將兩名傷者送往新店慈濟救治，並在現場採證，帶回陳男以及同行的2名友人（23歲吳男、25歲李男），訊後依傷害罪嫌送辦。（編輯：林莞茜）

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