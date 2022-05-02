法國大選後首場社運　五一遊行不滿勞權倒退

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今天的五一遊行被法媒稱為馬克宏連任後第一場社會壓力測試。今天下午工會、世界各地的社運人士、左翼政黨成員、移民與難民等從巴黎共和廣場（Place de la Republique）出發，朝民族廣場（Place de la Nation）前進。
據內政部統計，巴黎約有2萬4000人上街；全國參與人數則達11萬6500人。
巴黎示威人士手舉「馬克宏滾蛋」、「我們受夠了」、「反法西斯」等標語，把矛頭指向政府，其中保障購買力與退休年齡是最主要的兩項訴求。
經濟社會所碩士生吉雍（Guillaume）向中央社表示，勞工與失業者的權益在連續好幾任總統中越來越退步，包括合約保障、加班時數等。「主要訴求是全民加薪，例如透過調高最低薪資，調至1700、1800歐元（目前為1603歐元（約新台幣4萬9773元）），接著就是減少工時，不讓人們把時間都花在賺錢溫飽上。」
馬克宏執政5年來失業率降低，但吉雍說，還是有很多人被裁員，「而且不穩定的工作越來越普遍，例如人力派遣、短期合約等，我們的訴求之一就是希望每個人都能有長期工作合約」。
企業員工安珀（Ambre）的訴求則是環境與社會政策的重整，「我不是很同意這些改革，對於我的價值觀而言太過右傾」。她認為，「有鑒於目前的通貨膨脹，應該要調薪。大家的薪水都跟不上，能源價格上漲影響了所有人」。
馬克宏的競選政見是將可領取全額退休金的法定退休年齡從62歲上調至65歲，此措施也是參與者主要反對的政策。
亞歷克西（Alexis）是鋼琴教師，也是梅蘭雄之前成立的左派「人民聯盟」（Union populaire）成員。
他告訴記者，調高退休年限是法國近十年勞工權益趨勢開倒車，不僅無法解決問題，也是對全體勞工的污辱。「我們希望（退休年齡）是年滿60歲並繳40年勞保，如1981年密特朗（Francois Mitterrand）前總統掌權時那樣，當時財政是可以支撐的」。安珀則說，她不支持退制改革，且希望退休年限可以下修。
亞歷克西認為，這次遊行也是在為6月12與19日的國會選舉做準備。他說，這次遊行是要告訴連任的馬克宏，「選舉尚未結束，還有第三輪，也是社會訴求，『人民聯盟』和左派可以獲得多數，一個友善社會與勞工的多數」。
身障救助協會成員法布里斯（Fabrice）則有更確切的訴求。他向中央社表示：「我們走上街頭表達不滿，因為馬克宏政府刪除了身障失業者津貼，這原本是給因為身心障礙而無法工作者錢，協助他們日常開銷，包括房租、電費等。」
這場遊行氣氛和平，有的參與者在隊伍裡手拉手跳舞、唱歌、演奏樂器，但在遊行前出現極端團體「黑塊」（Black Bloc）砸毀不少公車站與店家玻璃，並放火燃燒一些垃圾桶。
根據現場觀察且與參與人士交流得知，黑塊只針對國際連鎖、銀行、房地產公司等「資本主義產物」，小型商家未受波及。
對這種舉動，安珀表示這不是她會做的，「但我也能理解，因為他們選擇房地產、大型美國連鎖等，這是政治選擇。我不支持暴力，但理解動機」。亞歷克西則說：「有些人想要製造緊張，愚蠢地使情況惡化。我們認為暴力不能解決問題，無法解決政治衝突，無法推動相互理解，只帶來反效果。」
全國遊行導致278名示威者與8名警察受傷，其中一名巴黎消防員在試圖滅火時被人打傷，引發輿論注意。巴黎共有50人遭拘留。
事後梅蘭雄在推特（Twitter）發文譴責「暴力寄生蟲」，使工會動員失焦，但也表示巴黎警局事先知情，卻未能保障遊行安全；內政部長達馬南（Gerald Darmanin）隨後表示不滿梅蘭雄歸咎警方，打擊執法人員士氣，兩人隔空交火。（編輯：郭中翰）1110502