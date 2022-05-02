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《來吧！營業中》炎亞綸崩潰！台灣餐廳SOP曝　店員認了

▲《來吧！營業中》為實境節目，找來一群藝人以實境秀的模式拍攝，開設一家名為「老屋」的餐廳。（圖/TVBS提供）
▲《來吧！營業中》為實境節目，找來一群藝人以實境秀的模式拍攝，開設一家名為「老屋」的餐廳。（圖/TVBS提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-02 10:04:13

《來吧！營業中》找來一群藝人以實境秀的模式拍攝，開設一家名為「老屋」的餐廳，邀集真實客人來光顧。近日播出最新一集當中為老屋開幕首日的營運下集，但由於團隊都是首次接待全部非藝人的民眾，因此明顯在溝通與經驗上稍嫌不足，其中主要掌控外場節奏的炎亞綸，因為與內場溝通不良當場崩潰，甚至途中離場，其節目播出之後，引發不少網友熱議，更釣出不少餐飲業店員，揭開台灣餐廳正常的SOP。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「看了最新一集之後，發現炎亞綸一直強調他是為了讓下組客人趕快進來，所以堅持要按照順序出餐，但這邏輯我真的不懂，假設有A、B兩桌客人，炎想要A客人餐點趕快完成，然後再假設有A 和B兩桌都有點牛跟豬，內場可以煮兩次就一次搞定兩桌，但如果要照順序就變成要煮四次，實際上翻桌率才會真的下降」。

「總結來說，不管內場有沒有一起出其他桌的菜，都不會影響A桌的等待時間，所以炎的方法並不會提高因此讓A桌早點離開，另外，如果真的要一起上，就變成是先煮完的餐點會先擺在廚房，等到下道菜煮完才會一起上，這不僅占位置也可能會因為這個等待讓第一道稍微冷掉了，以廚師的立場當然是希望熱食煮好能馬上送出去就送啊！到時候冷掉被客人噴你是不是又要跑去罵內場？真希望炎你能冷靜下來好好想想，不要被奇怪邏輯綁架陷入輪迴，我應該解釋很清楚了，希望能幫到你」。

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▲《來吧！營業中》最新一集完成老屋開幕首日的任務，店長庹宗康在營業結束之後，與大家一起開檢討會。（圖/TVBS提供）
而實際觀看《來吧！營業中》最新一集中，因主餐有分成豬的烤肉飯以及牛的義大利麵，而同時C桌以及D桌都有點到這兩樣主餐，廚房在出餐時，將C桌以及D桌的烤肉飯同時出餐，接下來才要一起出C桌以及D桌的牛肉義大利麵，結果此舉讓炎亞綸傻眼，直接原地旋轉倒在地上，整段超崩潰，讓鬼鬼也從廚房出來關心，將他扶起表示「你先起來，不要坐在地上！」

炎亞綸向二廚楊銘威表示「認為應該要例如C桌兩個豬、兩個牛出完之後，才能夠進入下一桌的餐點製作，並透露如果分開上主餐，這樣不僅會造成同桌有人先吃，也會造成翻桌率下降的問題」不過二廚楊銘威卻不同意這樣的說法，認為「點餐單是幾乎同時送上來，如果能同時做C、D桌的豬，就直接一起製作，接著再同時製作C、D桌的牛，只需要兩次動作，而且差不到兩分鐘，我們幹嘛不能一起做？」結果當下沒達成共識，讓炎亞綸崩潰離場，獨自冷靜一下才回來。

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▲炎亞綸因為出餐順序與二廚楊銘威爭執，加上外場事務繁忙，導致崩潰獨自到一旁冷靜。（圖/來吧營業中官方YT）
該片段播出之後，在Dcard掀起討論，不少從事餐飲業的店員紛紛跳出回應「楊銘威邏輯才正確！如果內場有一人負責烤肉飯、一人負責牛肉義大利用，同時上就容易達成，但是老屋的狀況就是人力少，同時上菜會造成沒效率，只有在各司其職的狀況才能達成炎亞綸的說法」、「炎亞綸自己也真的要變通！不要一直覺得工讀生不會變通啊！」、「我覺得一起上菜根本不會影響翻桌率，誰知道客人要來了多久」、「正常當然是先做先出，不同桌能一起出就一起出啊，幹嘛要多花好幾次工」、「做過餐飲業才懂！ 我覺得炎要親自下海去做這種工作，才能理解我們到底在說什麼」。

不過，也有內行人直言「我認為兩種出餐方式都沒有錯，只是差別在於，老屋販售的是套餐的組合的話，比較趨近於西式的方法，通常都會走炎亞綸這種出餐方式，像是西提這種，幾乎主餐都會同時間上桌；但內場的出餐思維，應該是在中餐模式，像是熱炒店、一般簡餐店等等，實際上如果一桌一桌按點餐順序出，也應該沒問題，團隊只要溝通好就沒問題」。（編輯：張嘉哲）

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