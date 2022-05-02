NBA／被吹二級惡犯遭驅逐 格林喊冤：這是名譽問題
季後賽次輪首戰，勇士今(2)日以117:116險勝灰熊，不過勇士防守悍將Draymond Green(格林)在第二節尾聲被吹二級惡意犯規，遭驅逐出場引起熱議，賽後他喊冤，「我認為今晚是關於名譽問題，而不是嚴重的犯規。」
Green今天在第二節剩下1分18秒時被趕出場，他在灰熊Brandon Clarke轉身打算起身時將人拉拽下來，裁判透過影片回放，認定這是個危險且故意的行為，因此直接給了二級惡意犯規。
賽後Green在個人播客節目中談起此事，「關於那次犯規，我實際上是把他舉起來。」確實在把Clarke拉拽下來後，Green仍提著重心不穩要跌倒的Clarke的衣領，應是想避免他正面撲地撞得太嚴重。
「我認為今晚可能是關於名譽問題，而不是嚴重的犯規。」Green希望聯盟在下一場比賽前取消他的二級惡意犯規，「接下來我最大的擔憂是那帶給我的2個惡犯積分，我以前也曾累積到被驅逐。我希望有正確的事情發生，至少給我降到一級。」
Green解釋，「二級惡犯是指不必要的接觸？我那次是必要的，因為我努力避免他進算加罰。有過度了？其實我沒怎麼和他有身體接觸，所以說過渡有點誇張了吧？」