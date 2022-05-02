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館長報喜訊！買回成吉思汗三重館經營權　5／10重新開放

▲館長1日宣布，集團已買回三重館經營權，將在5/10重新開放。（圖／翻攝館長臉書）
▲館長1日宣布，集團已買回三重館經營權，將在5/10重新開放。（圖／翻攝館長臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-05-02 10:30:532022-05-02 10:43:27

網紅館長陳之漢開設的成吉思汗健身俱樂部加盟店，日前因與股東爆發經營糾紛，退出三重館經營，並提告鄭姓股東，不過才過一個月，館長1日就在臉書宣布，三重館正式被集團買回，並公告5月10日早上8點，將正式開放給會員入場，6月後恢復24小時營運。

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館長日前指出，因三重館加盟業者違約且爆出多筆債務糾紛，總公司成吉思汗將於3月底退出經營，另尋新場館，並霸氣稱如果會員有任何問題，請在四月前到場館辦理，強調「如三重館負責人不賠償，由我陳之漢一人承擔，絕不會讓會員損失一分一毛」，並對鄭姓負責人提告。而該館也被改名為「忽必烈健身館」，事後卻遭網友爆料稱健身館沒有變動，僅有拿黑色噴漆將館長的頭像塗黑，遭諷「丟臉」。

▲館長今天在臉書指出，忽必烈健身房早已大門深鎖，人去樓空。（圖／翻攝畫面）
▲忽必烈健身房僅用黑色噴漆將館長人像塗掉。（圖／翻攝畫面）
不過就在事隔一個月後，館長1日在臉書宣布，集團已成功買回三重館，並將在10日上午8時正式開放，會員將可回到場館運動，但只營業到零時，6月後才會開始24小時營運。

此外，公告也指出，5月暫不販售會籍與私人教練課、有氧團體課，非會員入場則每次100元。

▲成吉思汗健身俱樂部三重館將在5/10重新開放。（圖／翻攝自成吉思汗健身俱樂部）
▲成吉思汗健身俱樂部三重館將在5/10重新開放。（圖／翻攝自成吉思汗健身俱樂部）

館長在文章感謝大家的支持與體諒，網友也紛紛道恭喜，並留言表示「恭喜阿館，忽必烈紅感」、「恭喜館長買回三重館，可以安心加入了」、「總算圓滿的解決」、「耶!! 不用換館練了」、「還是館長有力」。（編輯：林莞茜）

▲館長陳之漢今天突然在臉書上表示，將於3月底退出三重分館的經營。（圖／翻攝館長臉書）
▲館長陳之漢宣布好消息。（圖／翻攝館長臉書）

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