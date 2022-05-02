NBA／為什麼吹Green二級惡犯？裁判：打到臉部加拉扯球衣
NBA次輪季後賽首戰，金州勇士117:116客場險勝曼菲斯灰熊，系列賽暫時以1:0領先，不過關於Draymond Green在比賽中被吹判二級惡意犯規，賽後卻引起諸多討論。此役當值主裁判Kane Fitzgerald也解釋了當時這樣判決的原因。
此役次節在剩下1分18秒時，灰熊隊進攻傳導給內線的Brandon Clarke，他在準備起身時，被Green用一個凶狠的動作給拉拽下來，直接被撂倒在地，裁判透過影片回放，將後者給吹出場。
Fitzgerald解釋為什麼當下三名裁判透過影片回放決定做此判決時，他表示因為Green那一回合的行為整體上是不必要的、而且這有些過火了，這導致他領到二級惡犯，並被驅逐出場。
至於為什麼不是一級、而是二級？Fitzgerald舉出幾件明顯的動作作為例子：第一部分是Green有揮手臂且接觸到Clarke的臉；其次他在對方在空中時，直接拉扯球衣將其拽下，這是不必要的動作。這使裁判認定這次二級惡犯。
對此判決，Green也在個人的節目上發表自己的感想，顯然他完全不認為應該被如此吹判，並且直言是因為過去的「前科」，而導致他被裁判如此吹罰。