中職／五月勝率百分百！悍將趁勢推出粉紅球衣

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不只有主題球衣，在「Loving Day」主題商品悍將更推出多樣女性服飾，包括短版TEE、運動短褲的套裝組合，另外還有短帽簷漁夫帽、雙色棒球帽、迷你可愛的小後背包等多款配件，自由搭配讓女孩們走在流行的尖端。
讓悍將寵愛你，只要在5/14、15主題日進場，持內野有價票券即可獲得主題日專屬「Loving Day手機氣墊支架 」，讓悍將的愛隨時與你緊緊不分離，成為追劇最佳小幫手，「Loving Day手機氣墊支架 」共2款，每日限量1200個，數量有限，送完為止。
來新莊城堡不只是看球，也能動手玩創意，主題日推出「安久斯的零失敗手作小教室」只在「Loving Day」場外專屬，共有「手作杯墊」、「手作悍將羊毛氈」兩堂手作課程，還有Fubon Angels擔任小助教，陪伴大家一起做出自己的成品，家人們只要使用悍將APP點數「99點」即可報名參加，在5/14、5/15賽前15:30至16:30登場，每日限額25組。
想體驗成為棒球女孩嗎？「悍安久斯一起應援」、「悍將球僮體驗」只在「Loving Day」限定登場，只要是女性的悍將家族會員即可報名參加，每場比賽1到3局共有10位名額可站上環形舞台與Fubon Angels一同應援，另外在3、4局則開放2位名額體驗悍將球僮，留下最難忘的球場回憶，相關報名辦法及更多活動資訊，可上富邦悍將官方粉絲團查詢。