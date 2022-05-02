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中職／五月勝率百分百！悍將趁勢推出粉紅球衣

▲陳鴻文穿上富邦粉紅球衣。（圖／富邦提供）
▲陳鴻文穿上富邦粉紅球衣。（圖／富邦提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-02 10:49:07

粉紅泡泡降臨！富邦悍將上半季第3檔主題日「Loving Day」將在5/14、15登場，富邦悍將首度穿上粉紅色戰袍亮相，中職首創的粉色方格紋有著甜甜的愛戀氣息，並推出「Loving Day」主題商品，在新莊城堡增添粉色系，讓令人怦然心動的悍將們，以及香香甜甜的Fubon Angels共同粉愛你，一同享受週末午後的幸福棒球時光。

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在「Loving Day」換上甜蜜新裝，受女孩們喜愛的粉色球衣正式亮相，有別於過往女孩日以天使綠為主色，今年悍將們將首度穿上粉色系球衣踏上戰場！「Loving Day」主題球衣以甜蜜粉融入清新的方格紋漸層刷淡設計，再以日曜藍勾勒出悍將線條，展現出悍將們鐵漢柔情的一面「粉愛粉愛你」！首度在中職亮相的粉色方格紋實戰球衣，同樣適合家人們的日常休閒穿搭，男孩女孩們都該來一件！

不只有主題球衣，在「Loving Day」主題商品悍將更推出多樣女性服飾，包括短版TEE、運動短褲的套裝組合，另外還有短帽簷漁夫帽、雙色棒球帽、迷你可愛的小後背包等多款配件，自由搭配讓女孩們走在流行的尖端。

讓悍將寵愛你，只要在5/14、15主題日進場，持內野有價票券即可獲得主題日專屬「Loving Day手機氣墊支架 」，讓悍將的愛隨時與你緊緊不分離，成為追劇最佳小幫手，「Loving Day手機氣墊支架 」共2款，每日限量1200個，數量有限，送完為止。

來新莊城堡不只是看球，也能動手玩創意，主題日推出「安久斯的零失敗手作小教室」只在「Loving Day」場外專屬，共有「手作杯墊」、「手作悍將羊毛氈」兩堂手作課程，還有Fubon Angels擔任小助教，陪伴大家一起做出自己的成品，家人們只要使用悍將APP點數「99點」即可報名參加，在5/14、5/15賽前15:30至16:30登場，每日限額25組。

想體驗成為棒球女孩嗎？「悍安久斯一起應援」、「悍將球僮體驗」只在「Loving Day」限定登場，只要是女性的悍將家族會員即可報名參加，每場比賽1到3局共有10位名額可站上環形舞台與Fubon Angels一同應援，另外在3、4局則開放2位名額體驗悍將球僮，留下最難忘的球場回憶，相關報名辦法及更多活動資訊，可上富邦悍將官方粉絲團查詢。

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