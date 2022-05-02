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新冠、戰爭、通膨　Q1勞動基金大虧568億元　

▲今（2）日勞動基金運用局公布勞動基金狀況，截至3月底，勞動基金規模為5兆3291億元。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）
▲今（2）日勞動基金運用局公布勞動基金狀況，截至3月底，勞動基金規模為5兆3291億元。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

記者許若茵／台北報導

2022-05-02 11:12:43

今（2）日勞動基金運用局公布勞動基金狀況，截至3月底，勞動基金規模為5兆3291億元，不過受到新冠肺炎、俄烏戰火和通膨高漲影響，第一季投資收益慘賠568餘億元，未年化收益率為-1.14％，較上個月回升948億餘元。

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勞動基金運用局表示，3月份美國聯準會升息一碼，並強調對抗通膨為當前首要目標，但也表示經濟持續正向發展，使得歐美成熟國家股票市場跌深反彈。然而中國大陸新冠疫情再度爆發，致部分城市封城，及俄烏戰事維持膠著狀態，亞太與新興市場股票市場持續下跌。

運用局說明，其中MSCI全球股票指數今年迄3月止下跌5.36％，MSCI新興市場股票下跌6.65％，台灣加權股價指數下跌2.88％，而全球債券市場則因趨緊的貨幣政策而下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌6.16％。

運用局解釋，勞動基金以追求長期穩健收益為目標，為提升基金之運用成效，分散布局於全球股票、債券及另類資產，今年以來全球金融市場大幅波動下跌，勞動基金運用局積極掌握全球政經情勢，強化風險控管，以降低市場衝擊，第一季投資績效雖受市場影響，然3月單月投資損益已回升948億元。基金運用以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（101年至110年3月）平均報酬率為5.47%，近5年（106年至110年3月）平均報酬率則為6.42％，長期投資績效穩健。

運用局表示，俄烏戰火不斷延燒導致能源價格高漲，通貨膨脹居高不下，各主要國家均展開緊縮貨幣政策，而新冠疫情一再蔓延，也讓全球供應鏈危機更加嚴峻，對國際經濟前景增添不確定性。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢，審慎辧理各項投資運用，並分散投資風險，以提升基金長期投資效益。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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