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4月購買房地產時機指標下滑！台灣房屋：房市短空長多

▲4月購買房地產時機指標下滑，台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，長期來說，民眾對於耐久財及房地產購買信心仍然保持樂觀態度。不動產仍是持續看好。（圖／NOWnews資料照片）
▲4月購買房地產時機指標下滑，台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，長期來說，民眾對於耐久財及房地產購買信心仍然保持樂觀態度。不動產仍是持續看好。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-02 11:42:53

中央大學台灣經濟發展研究中心發佈4月份消費者信心為71.77點，較上月份下跌0.47點，其中與台灣房屋合作調查的「購買房地產時機」指標為116.35點，與上月相較下跌3點；「未來半年購買耐久性財貨時機」指標的調查結果為122.4點。台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，4月指標小跌屬短期信心不足，主要受到短時間內疫情升溫以及打炒房政策、升息因素干擾等，但長期來說，民眾對於耐久財及房地產購買信心仍然保持樂觀態度。不動產仍是持續看好。

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周鶴鳴指出，主計總處最新概估，2022年國內經濟成長率為4.43％；國際貨幣基金（IMF）最近公布的數據表示，今年台灣人均所得預估至少成長6%至超過3.6萬美元。台灣出口仍將持續成長，而受到通貨膨脹影響導致萬物皆漲，更顯不動產「贏通膨」的特性，總結台灣在經濟、所得等基本面的帶動下，以及就業機會上升，對於台灣房地產仍然充滿支撐力。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，以房市供給面來看，台灣經濟研究院3月份公布營建業營業氣候測驗點為105.34點，較上月106.01點下跌0.67點，呈現連續第2個月下滑。根據中央銀行3月份統計數據，象徵建商推案信心的建築貸款餘額為288.57百億元，續創歷史新高，較去年同期提高13.64%，但相較於去年成長幅度，建築貸款年增率增幅已明顯趨緩，主要受到央行針對土地限貸與嚴格控管成數等相關政策、營建成本居高不下等因素影響，使得建商推案態度轉趨審慎。

江怡慧提到，近期打炒房紛紛指向預售屋，而隨著物價漲，人力、材料成本過高等因素衝擊，都使得房價成本一層層墊高，而民眾購屋負擔隨之增加，進而影響民眾購屋上的限制。在總價不變的情況下，坪數大縮水，小2房、小3房是否合用又會是另一個問題，導致有不少購屋者轉向中古屋市場，因為中古屋商圈成熟，價格波動不大，品質看得見、區位好、裝潢好等等都是中古屋的優勢。

不過台灣房屋也提醒，中古屋購屋者需要考量的，是相對於預售屋來說，在購屋初期自備款上需有較多的準備，自備現金負擔與否，是不能忽略的重要考量！

111年4月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為111年4月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2776位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

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