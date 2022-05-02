筱崎泫突嗆「狗改不了吃屎」 被恐怖情人抓起來往桌上摔
藝人篠崎泫擁有台日混血血統，甜美的五官令人稱羨，是台灣女子組合Twinko的成員之一，還是一名直播主，也有經營YouTube頻道。雖然看起來光鮮亮麗，不過篠崎泫感情路卻不順遂，近日就在節目《同學來了》透露自己曾遇過恐怖情人。
提到恐怖情人，情路坎坷的筱崎泫透露，過去另一半對她的行蹤瞭若指掌，還會不時出現在附近，讓她驚覺有異，查看手機才發現自己早被定位，原以溝通後能有所改善，但對方卻變本加厲，讓她氣得跟對方開嗆：「你真的狗改不了吃屎！」
沒想到這句話讓對方失去理智，伸手就把筱崎泫抓起來往桌上摔，嚇得她奪門而出，看見路過的朋友趕緊上前求助，前男友卻辯解：「她只是喝醉了！」更出言威脅對方：「信不信再往前一步，我就把妳打死！」朋友聽聞後立即離去，讓她相當絕望，直到清晨遇見巡邏的員警，才得以脫困。
※【NOWnews 今日新聞
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