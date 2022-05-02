林襄熱舞「一條花布綁胸」！被罵綠茶反擊：討厭不要看

樂天桃猿啦啦隊女神林襄在IG擁有百萬粉絲追隨，人氣相當高，不過，向來以性感風格示人，難免也會遇到酸民，她昨（1）日在IG曬出一段去年在抖音發布過、擁有58萬瀏覽量的影片，回顧昔日造型，卻遭酸民瘋狂私訊惡言相向，只好選擇將影片刪除，結果還被罵「綠茶」，忍不住回嗆對方「討厭就不要來看了啦！」





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄32E的豐滿上圍非常吸睛。（圖／莉奈文創提供）

這支影片裡，林襄穿著可愛的紅底白點泳衣，青春洋溢有朝氣，卻因身材過於豐滿，胸前一條綁帶式泳裝，根本遮擋不住雙峰，隨著她俏皮舞姿，隨時有滑落走光的危險，超級火辣身材讓粉絲無限循環這14秒畫面，感覺足足看了1小時，連啦啦隊好友都很喜歡。





未料她昨晚無預警下架IG影片，讓粉絲悵然所失，林襄無奈解釋，上週她放假去球場觀賽，因為情緒激動應援不慎內衣外露，事後苦求粉絲順利下架影片，免除走光危機，這次上傳性感影片卻逼近曝光邊緣，可能讓酸民認為她有些「雙標」，才會突然湧入大批私訊攻擊，直呼「真是嚇死我了」。





▲林襄笑說在找到大眾口味之前，先換上美美的照片。翻攝林襄IG

▲酸民到林襄臉書批評她做作，讓她也忍不住反擊。（圖／翻攝林襄FB）

沒想到她發文解釋原因，還是讓網友不開心，有黑粉留言「怕酸民就不會這麼做作了啊，酸民就酸民下架就下架，還特地在此PO文嚇死我了，沒看過這麼綠茶的，真是嚇死我了」，林襄也回擊：「討厭就不要來看了啊，還特地來這邊留言嚇死我了，沒看過這麼又愛又恨的襄民，真是嚇死我了！」粉絲則安慰她不要理會惡意留言。



