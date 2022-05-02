COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

林襄熱舞「一條花布綁胸」！被罵綠茶反擊：討厭不要看

▲林襄拍火紅比基尼性感影片，胸前布料裹不住雙峰，引來酸民批評，嚇得她趕緊下架。（圖／翻攝林襄抖音）
▲林襄拍火紅比基尼性感影片，胸前布料裹不住雙峰，引來酸民批評，嚇得她趕緊下架。（圖／翻攝林襄抖音）

記者江芷稜/綜合報導

2022-05-02 11:45:012022-05-02 12:27:46

樂天桃猿啦啦隊女神林襄在IG擁有百萬粉絲追隨，人氣相當高，不過，向來以性感風格示人，難免也會遇到酸民，她昨（1）日在IG曬出一段去年在抖音發布過、擁有58萬瀏覽量的影片，回顧昔日造型，卻遭酸民瘋狂私訊惡言相向，只好選擇將影片刪除，結果還被罵「綠茶」，忍不住回嗆對方「討厭就不要來看了啦！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林襄開放票選封面，綠色比基尼照最終獲選。（圖／莉奈文創提供）
▲林襄32E的豐滿上圍非常吸睛。（圖／莉奈文創提供）

這支影片裡，林襄穿著可愛的紅底白點泳衣，青春洋溢有朝氣，卻因身材過於豐滿，胸前一條綁帶式泳裝，根本遮擋不住雙峰，隨著她俏皮舞姿，隨時有滑落走光的危險，超級火辣身材讓粉絲無限循環這14秒畫面，感覺足足看了1小時，連啦啦隊好友都很喜歡。

未料她昨晚無預警下架IG影片，讓粉絲悵然所失，林襄無奈解釋，上週她放假去球場觀賽，因為情緒激動應援不慎內衣外露，事後苦求粉絲順利下架影片，免除走光危機，這次上傳性感影片卻逼近曝光邊緣，可能讓酸民認為她有些「雙標」，才會突然湧入大批私訊攻擊，直呼「真是嚇死我了」。

▲林襄笑說在找到大眾口味之前，先換上美美的照片。翻攝林襄IG
▲林襄笑說在找到大眾口味之前，先換上美美的照片。翻攝林襄IG
▲酸民到林襄臉書批評她做作，讓她也忍不住反擊。（圖／翻攝林襄FB）
▲酸民到林襄臉書批評她做作，讓她也忍不住反擊。（圖／翻攝林襄FB）

沒想到她發文解釋原因，還是讓網友不開心，有黑粉留言「怕酸民就不會這麼做作了啊，酸民就酸民下架就下架，還特地在此PO文嚇死我了，沒看過這麼綠茶的，真是嚇死我了」，林襄也回擊：「討厭就不要來看了啊，還特地來這邊留言嚇死我了，沒看過這麼又愛又恨的襄民，真是嚇死我了！」粉絲則安慰她不要理會惡意留言。

搥胸啊！林襄深夜急刪火紅比基尼辣片　胸前只綁一個結

樂天女神應援曲狂搖43秒！粉絲暈船　球星招認：超級喜歡

啦啦隊女神走光渾然不知！命理師隔空提醒　驚覺毛毛的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀