恐怖前任家中藏「一把槍」 楊繡惠被拖進巷子搥牆壁質問
藝人楊繡惠跨足戲劇、綜藝，直率、不做作的個性時常替節目增添不少效果，前陣子因撞臉在春晚上表演的歌手李玟，再次掀起話題。近日楊繡惠在節目《同學來了》上，與祖雄、LALA和筱崎泫等藝人，討論過去交往時所遭遇的恐怖經歷，透露曾被拖進巷子內拷問，讓她至今想起來都覺得害怕。
個性直來直往的楊繡惠，透露在剛出道時交往過一個男生，有次對方邀她到朋友家參觀，拿出朋友的珍藏寶貝和她分享，打開後發現裡面竟是「一把槍」，讓她趕緊找理由逃跑，之後再也不敢和對方聯絡。而恐怖的行為不只這樣，楊繡惠表示對方還到她工作的地方，將她拖進巷子內，暴搥牆壁質問：「為什麼妳不愛我？」對方滿手鮮血歇斯底里的樣子，讓她至今想起來都仍覺得害怕。
作為男生代表的祖雄也曾遇過控制型情人，每一天工作回家後都要被「查勤」，範圍包括所有信箱、社群軟體等，對此，他澄清：「不是我要跟女生聯絡，而是我的工作需要用到，作為宣傳或是和粉絲互動！」為了證明自己清白，索性將所有帳號、密碼上繳，卻沒想到對方拿到密碼後竟把他的帳號全刪光，行為相當失控。
※【NOWnews 今日新聞
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