奴才骨折動手術！剛收編黑貓黏身邊呼嚕安慰：我來陪妳
誰說貓咪是無情的生物？貓咪因為個性獨立，因此常常給人一種高傲冷漠的印象，不過可不是每一隻貓都是如此。國外一名女網友日前不慎受傷骨折，剛領養的小黑貓竟然黏著她的石膏腿發出呼嚕聲安慰她，網友看了都不禁直呼：「好暖心！」
這名住在英國的女子Orion Ellen在三個星期前，不慎在浴室滑倒，造成腳踝有三處嚴重骨折必須住院，當時她陸續動了三次手術，整整兩週都待在醫院，直到4月底才回到家休養。而就在她意外受傷的前幾天，她才剛領養一隻3個多月大的小黑貓「Vader」，與牠相處沒幾天就進了醫院，讓她十分擔心貓咪會不會從此就不理她。
沒想到當Orion順利出院一回到家時，Vader竟然立刻湊上來親密地黏在她身邊，還會巴著打石膏的腿，賴在那裏發出療癒的呼嚕聲，這樣的行為讓飽受腳傷疼痛的Orion感到非常感動又窩心，直呼：「我們配得上貓嗎？」網友們看了紛紛表示：「黑貓真的很乖」、「咪咪幫療癒欸，可愛爆」、「呼嚕有助於快速恢復！牠是多麼的好朋友！」、「毛小孩都有辦法察覺出異狀 」、「兩週前我罹患憩室炎時，我的貓咪也在枕頭旁不斷守護我」、「好貓咪！祝妳早日痊癒，很高興妳有一個很棒的小護士」。（編輯：陳珮瑜）