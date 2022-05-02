中國五一旅遊人潮不再！兵馬俑景區遊客銳減 俑比人還多
中國五一連假期間國內一向擠滿遊客，然而隨著新冠疫情地爆發，多地採取嚴格的封控措施，民眾在出門興致缺缺下，導致今年五一連假中國各大旅遊景點遊客稀少，甚至有媒體形容過去人山人海的西安兵馬俑觀光風景區「俑比人多」。
綜合中國媒體報導，由於新冠疫情在多點爆發，各級地方政府防疫規範不同，但基本上遊客若想進到觀光區都得提供48小時核酸檢測證明才能進入，另外也有少部分觀光景點採取預約限定制，限制一次觀光的人數；然而今年中國的「五一黃金周」遊客數量明顯減少，新華社財經去年發布的《2021「五一」旅行大數據報告》前十大熱門景點，今年門票幾乎都還有剩，雖然還是有遊客上門，但顯然不如過去盛況。
《2021「五一」旅行大數據報告》統計前十大熱門觀光旅遊景點包含上海迪士尼度假區、頤和園、華山、成都大熊貓繁育研究基地、八達嶺長城、圓明園、拙政園、長隆野生動物世界、龍門石窟、西安城牆；其中除了上海迪士尼度假區、拙政園因為疫情暫停開放，其餘的觀光景點區從4月30日下午陸陸續續才有遊客上門，例如華山風景名勝區的人流高峰在早上8點至10點，登山人數僅236人，兩側入口皆無排隊情況。
《北京日報》則指出，在北京面對病毒如臨大敵的情況下，包括北京故宮、八達嶺長城的遊客均不多，北京市民進入北京市各類公共場所，包括觀光風景區、飯店、民宿等，皆須持48小時內核酸檢測陰性證明，願意到北京博物館走訪地遊客今年數量也同樣銳減。
此外，報導指出今年「五一黃金周」最冷清有感的應為香山公園與西安的兵馬俑風景區，相較往年香山公園在假期間門票連年售罄，今年的遊覽人數明顯下滑，5月1日當天下午4點至6點半的門票僅被預約了13張；陝西省西安市的兵馬俑觀光風景區也同樣遊客稀少，停車場內只有數輛車停放，導遊也相當清閒，現場出現「俑比人多」的情況，跟往年大排長龍的觀光人潮相比實屬罕見。