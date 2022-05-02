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快訊／本土確診再創新高！今增17801例　死亡增3例

▲指揮中心表示，今（2）日本土個案增17801例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今（2）日本土個案增17801例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-05-02 14:05:342022-05-02 14:06:32

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增17,858例COVID-19確定病例，分別為17,801例本土個案及57例境外移入(29例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增3例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之17,801例本土病例，為8,623例男性、9,167例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(6,584例)、臺北市(3,718例)、桃園市(2,577例)，基隆市(874例)、臺中市(839例)、高雄市(660例)、宜蘭縣(397例)、花蓮縣(393例)、臺南市(390例)、屏東縣(285例)、新竹縣(228例)、彰化縣(203例)、雲林縣(142例)、臺東縣(87例)、南投縣(86例)、嘉義縣(83例)、苗栗縣(81例)、新竹市(75例)、嘉義市(62例)、金門縣(16例)、澎湖縣(15例)、連江縣(6例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增3例本土病例死亡個案，為1例男性、2例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月20日至4月26日，死亡日期介於4月27日至4月28日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增57例境外移入個案為30例男性，27例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月10日至5月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,537,162例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,383,732例排除)，其中150,808例確診，分別為11,443例境外移入，139,311本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計871例COVID-19死亡病例，其中856例本土，個案居住縣市分布為新北市418例、臺北市325例、基隆市34例、桃園市29例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣、花蓮縣及宜蘭縣各3例、屏東縣2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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