電商也拼疫苗覆蓋率？出示打滿3劑小黃卡 送500元購物金
國內疫情持續悶燒，確診個案每天破萬例，讓很多膽戰心驚！為鼓勵民眾提高打疫苗防疫的意願，yesgogogo美食專精電商即日起到五月底，推出「你打3劑我送500元」活動，不分年齡民眾只要在活動期間，在yesgogogo的LINE官方帳號出示已經施打完3劑疫苗的小黃卡接種紀錄，就可獲贈500元的yesgogogo購物金，此購物金等同現金，在yesgogogo網站購物可實際扣抵。
yesgogogo表示，目前國內第2劑疫苗覆蓋率來到近8成，但第3劑疫苗覆蓋率還不到6成，走向與病毒共存的階段一定會有陣痛期，以目前來看第3劑覆蓋率高低才是決戰點。為了提升疫苗打氣，也為疫情下辛勞的國人加油，所以這次特別推出「你打3劑我送500元」方案，期許促動還沒打第3劑的民眾能儘快行動，將台灣的防疫防護線串連起來。
「yesgogogo即食購」是全台第一家美食專精特色電商，主打安心品質的台灣在地美食，提供大量熱一熱就能上桌的冷藏/冷凍料理、以及在家就能輕鬆料理的新鮮素材，以供網上採購送到府、輕鬆上桌，符合疫情時代的生活需求，。即日起至5月底，只要已施打完疫苗第3劑的台灣民眾，不分年齡性別、不分男女，在yesgogogo LINE官方帳號出示小黃卡的接種紀錄，就可獲贈500元的yesgogogo購物金（每人限領一次），此購物金等同現金，在yesgogogo網站購物可實際扣抵，為家人、為自己屯糧食品與居家享美食，防疫也能安心吃。