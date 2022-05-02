名家論壇》鈕則勳／桃園最有機會藍白合

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首先，以現今桃園的政治版圖來看，原本藍大於綠的態勢已然被能廣結善緣、經營地方的鄭文燦給翻轉，而對總統大位有明顯企圖心的鄭，也唯有強力輔選打贏桃園選戰，才能重拾能量和賴清德、甚至陳建仁一較高下，是以「非綠」的國民黨及民眾黨若無法整合、推出強將，要拿回桃園談何容易？而柯文哲在地方不強、卻又想累積能量及籌碼進逐2024，朱立倫也想藉年底選舉鹹魚翻身的當下，兩人及兩黨反而有合作的利基，桃園便成為了合則兩利且極有意義的關鍵戰區。
其次，從柯和蔡對羅智強拋出橄欖枝的舉動來看，即便會有想見縫插針、挑撥羅和國民黨關係的意圖，但也能清楚發現，他們對羅並無惡感、甚至有善意。而眾人皆知，政黨合不合作決不是高層自己談好就可以，而是各自的支持者是否願意接受對方的候選人。放眼望去，藍營內魯明哲、萬美玲，呂玉玲都不是民眾黨支持者願輕易把票轉過去的對象，更甚者，被提名的賴香伶反而還可能在這種局面下異軍突起，進取國民黨的支持板塊。反觀羅智強卻可能是藍軍人選中的唯一機會，畢竟他在台北市議會理性的問政模式及與柯文哲能健康善意的互動，蔡壁如還加碼稱羅「不是那麼國民黨」、「跟我有很多相像的地方」，在在都會讓民眾黨支持者增加對羅的好感。
倘國民黨桃園提名民調真能納入羅，羅又能順勢勝出被國民黨提名，在羅與柯文哲、蔡壁如平日互動所建構的良好關係上，國民黨與民眾黨協商合作、提名一人，並藉由民調決定非綠的人選，未必不可能。第一，民眾黨提名的賴香伶雖在立法院有政績，又是工運界大老，但和台北市黃珊珊的情況不同，未必無法協調藍白合。畢竟台北是柯文哲本盤區，也是民眾黨要向外擴土的灘頭堡，黃的支持度又已突破兩成，還有一群市議員候選人要輔選，藍白合在台北當然不可能。
第二，反觀桃園，民眾黨本來勝率就低，作為和國民黨選舉合作的實驗區，就已是給國民黨一個大人情，若真能談成跨黨合作，就算最後民調是羅勝出，民眾黨更能藉以在其他選區找到民眾黨的利基，將其掛鉤和國民黨談判、換到更大的利益。更遑論因合作而扳倒民進黨的桃園執政，不僅某程度阻斷了柯之競爭對手鄭文燦的總統路，還能分得日後桃園新市府的權力及資源，對民調支持度已然拉高的民眾黨來說，絕對是好事一樁。
進一步來說，選舉需要大量動員，不論是組織或文宣，民眾黨若遍地開花提名參選縣市長，未必符合其成本效益，倘付出資源但得票數仍低的話，搞不好又被看衰，就像之前高雄市長補選般的被譏笑是4%黨，對想選2024的柯文哲來說，不僅風險高，更會讓柯的政治威望重挫。況且藍白合在桃園更比坊間在傳的在高雄合作有利基的多，畢竟在高雄這國、眾兩黨皆弱的選區，雙方就算有合作的空間，卻只是同病相連，皆弱的選區就算兩黨合推一人參選，變強翻盤的機率仍低，還不如在桃園這非綠合作便有機會當選的選區來進行磨合，來得有意義。
最後，若桃園「藍白合」成局，不僅能創造新的合作的模式，效果也會擴散到立法院的議題合作，有利於強化在野制衡力道，更能讓兩黨互信增加，說不定連2024年總統選舉的整合也能露出一線曙光。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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