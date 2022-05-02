遭指百元採購唾液快篩試劑　指揮中心駁斥：非事實

中央流行疫情指揮中心表示，有關中國時報本(2)日社論報導食藥署用100元保證價採購唾液快篩試劑，及政府拉高快篩試劑販售價格等評論，指揮中心駁斥，採購快篩試劑是指揮中心權責而非食藥署，且指揮中心並無採購唾液快篩試劑，目前整備之家用快篩試劑均為鼻腔採檢類型，並依政府採購法或傳染病防治法為之。實名制販售價格係以政府取得成本加計適當服務成本後制定之合理售價。該社論所言均非事實，特予澄清。
指揮中心說明，快篩試劑是因應疫情發展及防疫政策而衍生之商品，過往非屬指揮中心整備之主要防疫物資。國內業者自行生產或進口快篩試劑在市場販售，在疫情穩定時，曾有供過於求現象，而其價格由市場機制決定。本(111)年初因應Omicron疫情，地方政府及公衛體系對於快篩試劑需求甚殷，指揮中心依政府採購法委託臺灣銀行採購部協助建立快篩試劑共同供應契約平台，開放政府部門如各機關、地方政府、關鍵基礎設施等於該平台下單採購，當時國內快篩試劑產能高於市場需求，但因市場售價高以致銷售狀況不佳，為了消化過剩產能，國內廠商轉而在共同供應契約平台低價競標，此為國產快篩試劑決標價格為每劑59元的市場環境。據國內廠商表示，高雄市政府及其他地方政府所採購之59元快篩試劑，即是在疫情緊張前已下訂，之後陸續取得。目前因需求大增，該平台之履約交貨期限已由雙方另行議定，交貨期限多已延至本年7月以後，目前市面已無此價格。
指揮中心進一步說明，本年4月Omicron疫情發展迅速，及本年4月26日居隔「3+4」隔離新制實施，快篩試劑需求遽增，指揮中心自4月14日起依據傳染病防治法徵用國產快篩試劑，並要求國內生產廠商擴產。考量廠商擴產有額外成本支出，例如趕工、加班等，因此比照口罩徵用模式提供激勵金，將國產快篩試劑定額徵用價格訂在每劑72.45元。指揮中心強調，政府是為了在短期內取得更多國產快篩試劑，考量趕工成本，而定出合理的徵用價格，並非圖利國內生產廠商。
至於國外進口快篩試劑，不論是早先的台灣銀行共同供應契約平台，或是政府目前因應疫情的擴大採購，每劑均是維持95元不變。目前實名制所使用的快篩試劑，均是國外進口的產品，政府採購價格為每劑95元，再加計系統建置、倉儲、包裝、物流運輸、藥局藥師販售等費用，以每劑100元出售供民眾使用，除了實名制之外，政府採購快篩試劑亦在居家隔離及防疫篩檢等用途上免費提供給民眾，是以實名制售價政府只是反映成本，並沒有賺民眾的錢。
指揮中心重申，目前正全力充裕快篩試劑供應，以落實「量足價穩」政策目標，媒體報導多有誤解之處，特予澄清。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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