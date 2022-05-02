《基因》花美男性別大反轉　林暉閔不安「難以想像」

《基因決定我愛你》裡的海外歸來神祕者「Amber」，留給觀眾是不是變性人的懸念，最新一集今（1日）在KKTV、愛奇國際版、GagaOOLala等平台播出，Amber的身世將明朗化，飾演Amber的林暉閔，先前在發布記者會上就表示過，自己這次演出最大的挑戰就是要去揣摩還留在心中女生的記憶，當時深怕劇透太多，林暉閔故作玄虛希望大家能好好欣賞戲劇後就會明白。
從看到劇本那一刻開始，林暉閔就滿緊張的，緊張是來自於是否可以演好這個角色的不安全感，得要多花時間去看去了解其他演員怎麼詮釋類似的角色，尤其類似的角色並不多。林暉閔表示：「原來輕輕的觸碰一下，卻也就留下深刻的痕跡。」而看待這次這個角色也就像是一個探索自己的過程。林暉閔又說：「角色的經歷對我來說是難以想像的，但幸好自己完全被這個劇本吸引，瞭解讓『愛』這件事不受任何框架限制，是最重要的。」
製作人辛誌諭表示：「最近已經有網友發現並在討論林暉閔演的角色是不是就是玟玟（Amber小時候），在播出完第九集之後，我想大家就很清楚的知道了。林暉閔這次所飾演的是一個有性別不明／假雌雄同體（pseudohermaphroditism）這個罕見的遺傳缺陷的角色，其實很挑戰，因為如果太多探討，就會涉及到醫學的部分了。然後我想強調的是這個角色是有醫學實證根據的，大家可以上網查證關資料，不是大家普遍以為的變性人。」