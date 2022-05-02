哄騙17歲少女拍裸照 不滿分手恐嚇散布

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判決書說，羅姓男子透過臉書認識十七歲的少女，雙方在109年初在網路交往，羅男已知少女未成年，但仍透過通訊軟體傳訊給少女，要求少女拍攝裸露胸部、全身的相片，為讓少女放心拍攝，羅男還發毒誓向少女允諾，照片絕對不會外流，若外流「出門被車撞死」。
少女最後信賴羅男的承諾，分別在情人節前三天，與情人節當天，傳送裸露胸部的影片、相片給羅男。後來二人分手，羅男不滿少女在臉書封鎖他，透過通訊軟體傳送「反正你要玩我陪妳啊」、「要我去妳上班的地方鬧也行啊」、「不要怪我分享了」，要求少女解除封鎖，否則將散布裸露的影片、相片。
少女心生畏懼，向台中市第六警分局提告，警方循線查緝羅男到案，羅男在警訊中及台中地院法庭審理時承認犯行，台中地院依違反兒少性剝削條例、恐嚇罪，分別判處一年十月、三月徒刑，其中三月得易科。羅男認為原審量刑過重上訴二審，而且有意與被害人調解，不過被害人與家長不願調解破局，然羅男希望法院能宣告緩刑。台中高分院審酌，雖然羅男對於犯行坦承不誨，但審酌少女身心未臻成熟，有特別保護必要，羅男僅為一己私慾，引誘少女製造、傳送猥褻行為的電子訊號供他觀看，還利用該猥褻影片、相片，恐嚇少女，影響少女身心健康，事後又未能取得被害人、家屬諒解，認為無暫不執行、宣告緩刑的理由，駁回羅男訴請而維持原判。