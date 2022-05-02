北市本土＋3718 、各區破千　柯文哲：陽性率飆升

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柯文哲也稱讚市民素質高，表示自前天他呼籲大家快篩陽性再做PCR後，民眾馬上就開始動作，自動自發，政策效果完全反應在這兩天的PCR篩檢站的陽性數上，4／30-5／1兩天的採檢總數，雖然降到4千以下，但連兩天陽性率飆升，5／1已經來到64.8%。這除了代表社區有一定程度的感染，也顯示市民配合政策，一般人沒事沒症狀不用來，快篩陽才來，節省醫療量能。
在醫療量能管理部分，柯文哲宣布，他已經發布命令給台北市各大醫院，即日起住院門檻拉高，需要用到氧氣、病情嚴重者才能住院，其餘在急診、門診處理，進行分流，降低病房負荷量，同時將新冠感染者擋在病房外，否則醫院會「垮掉」。
截至5月1日北市確診者居家照護人數逾1萬,2000人；管理中居家隔離人數2,803人 。另外北市衛生局與教育局合作，針對6-11歲孩童COVID-19疫苗施打訂於5月5日起入校辦理校園接種 。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
截至5月1日北市確診者居家照護人數逾1萬,2000人；管理中居家隔離人數2,803人 。另外北市衛生局與教育局合作，針對6-11歲孩童COVID-19疫苗施打訂於5月5日起入校辦理校園接種 。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。