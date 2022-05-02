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北市本土＋3718 、各區破千　柯文哲：陽性率飆升

▲台北市長柯文哲下午召開防疫會議，說明台北新增本土3718例及境外28例，並預告明後天會再上升。（圖／翻攝自北市記者會直播）
▲台北市長柯文哲下午召開防疫會議，說明台北新增本土3718例及境外28例，並預告明後天會再上升。（圖／翻攝自北市記者會直播）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-02 15:51:302022-05-02 15:56:19

全台今（2）日新增本土17801 例，境外移入57 例，台北市長柯文哲下午召開防疫會議，說明台北新增本土3718例及境外28例 ，雖確診數較昨天（4134）下降，但認為只是連假期間的「假象」，從各行政區統計來看，除了南港、中正、大同人口數比較少的行政區之外，幾乎全部破千例，也發現這兩日社區陽性率飆升。

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柯文哲表示，今日確診數下降，除了上周有踩一下剎車，讓國高中生學生居家視訊上課，確診數因此下降之外，這兩天因為勞動節連假，來採檢的人也變少，所以這個數字先參考，後續還要再觀察，柯文哲也預告明後天數字會再上升，現在已經是烽火遍地，呼籲市民盡快將疫苗「打好打滿」。

柯文哲也稱讚市民素質高，表示自前天他呼籲大家快篩陽性再做PCR後，民眾馬上就開始動作，自動自發，政策效果完全反應在這兩天的PCR篩檢站的陽性數上，4／30-5／1兩天的採檢總數，雖然降到4千以下，但連兩天陽性率飆升，5／1已經來到64.8%。這除了代表社區有一定程度的感染，也顯示市民配合政策，一般人沒事沒症狀不用來，快篩陽才來，節省醫療量能。

在醫療量能管理部分，柯文哲宣布，他已經發布命令給台北市各大醫院，即日起住院門檻拉高，需要用到氧氣、病情嚴重者才能住院，其餘在急診、門診處理，進行分流，降低病房負荷量，同時將新冠感染者擋在病房外，否則醫院會「垮掉」。

截至5月1日北市確診者居家照護人數逾1萬,2000人；管理中居家隔離人數2,803人 。另外北市衛生局與教育局合作，針對6-11歲孩童COVID-19疫苗施打訂於5月5日起入校辦理校園接種 。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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