6至11歲疫苗今開打！專家：慢性病童強烈建議接種

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何美鄉坦言，原本想要仰賴ACIP開完會，有可能公布他們用於利弊分析的資料，給父母們參考，但他們依慣例沒公布，「假如還是用那萬分之一的死亡率，可能是錯誤的數據，當然做不出最佳的決定」。她也公開自己收集到美國新冠肺炎感染兒童的資料，美國18歲以下兒童，在Omicron流行期間，致死率是萬分之0.51; 而Omicron之前，則是萬分之0.98，但這是0至17歲的總數字，兒童愈小，死亡率愈高，「可惜這份報告沒有區分兒童年齡層」。
何美鄉再利用世界兒童基金會所收集的資料推估佐證，也顯示0至4歲兒童的死亡人數，是最多死亡人數的族群，所以，「5至11歲感染Omicron的死亡率一定是小於萬分之0.51」。她也提到，在另一篇有關美國執行兒童因新冠住院的報告中，確實顯示兒童年紀愈小，住院率愈高，依常理，死亡率應與住院率相對應，住院資料顯示0至4歲佔了一半以上的兒童住院率，而5至11歲約不超過四分之一。
另何美鄉指出，美國報告中，有69.6％有確診住院兒童有慢性疾病，而健康小孩感染後住院風險更低。何強調，健康小孩感染後，住院與死亡的風險都不高，但風險不是零，利弊應依父母與兒童自己的價值觀衡量，但兒童若有慢性病，「則強烈建議接種」。
值得注意的是，台灣兒科醫學會透過新聞稿喊話，支持6至11歲童接種新冠疫苗，不僅可減少本身感染、重症或併發症與死亡的發生，並降低停課等防治措施對兒童受教權及生理、心理發育影響，還能減少疫情傳播至家人或其他年齡層民眾的機會。
在家長擔憂的嚴重副作用方面，台灣兒科醫學會分享，較讓人擔心的心肌炎和心包膜炎，在大規模施打的國家顯示極為罕見，且明顯低於青少年的發生率。
台灣兒科醫學會也建議，因mRNA疫苗通常第二劑反應較大，家長也可考慮先讓兒童接種一劑，再觀察後續。不過，有潛在慢性疾病的兒童感染新冠肺炎，演變為重症或產生併發症的風險較高，應儘早接種新冠肺炎疫苗，並完成建議的接種劑次。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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