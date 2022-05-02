台北15.1℃創8年來最冷5月！明起雨緩回暖 週末鋒面又來
今（2）日受到東北季風及南方雲系北移影響，全台各地明顯濕冷，台灣本島平地最低溫落在台中大甲的攝氏12.8度，台北今日清晨最低溫也只有15.1度，也是自2014年迄今8年來、五月同期台北站最低溫紀錄，至於史上台北站最低溫紀錄則是在1917年只有攝氏10度。中央氣象局指出，這波東北季風預計影響到明（3）日清晨，明日白天開始逐漸減弱，各地氣溫就會緩步回升；至於降雨方面，明後兩天各地降雨情況可望稍微趨緩，週四、週五（5/5~5/6）是這週水氣最少的時候，僅剩北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，到了週末（5/7~5/8）將有鋒面逐漸接近，屆時迎風面北部及東半部地區又將轉為有局部短陣雨的天氣。
氣象局預報員劉宇其指出，今晚到明日清晨，由於南方雲系帶來的水氣仍然相當豐沛，大量雲系從西南端持續移入台灣上空，各地還是維持陰雨的天氣，目前氣象局也持續針對基隆北海岸及台北市、台中市山區發布大雨特報，提醒仍有局部大雨發生的機率。明天白天起到後天（5/4）降雨情況逐漸趨緩，後天僅剩中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區恢復多雲到晴。
劉宇其說，週四、週五兩天是這週水氣最少的時候，僅剩北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。不過稍微穩定的天氣持續不久，週末開始鋒面接近，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區又將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲。
至於氣溫方面，今晚到明天清晨冷空氣仍然偏強，北部地區低溫僅攝氏15度左右，中南部及東部地區低溫約攝氏16到18度，不過明天白天開始東北季風逐漸減弱，配合降雨稍微趨緩，各地氣溫會開始緩步回暖。週三到週五北台灣高溫可回到攝氏25到29度，中南部地區高溫約攝氏29到33度，東部地區高溫約攝氏26到28度。