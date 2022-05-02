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兒童疫苗接種對象　中市向下延伸至滿6歲大班生

▲台中市長盧秀燕宣佈，兒童疫苗施打對象將向下延伸，全市近2萬名滿6歲的大班孩子亦可接種。（圖／盧秀燕臉書直播，2022.05.02）
▲台中市長盧秀燕宣佈，兒童疫苗施打對象將向下延伸，全市近2萬名滿6歲的大班孩子亦可接種。（圖／盧秀燕臉書直播，2022.05.02）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-02 16:25:25

台中市6至11歲兒童疫苗將自11日開始施打，鑑於很多大班孩子已滿6歲、小六孩子超過12歲，台中市長盧秀燕宣佈，這波施打對象將向下延伸到近2萬名滿6歲的大班孩子，透過各幼兒園發放意願書；至於滿12歲的小六生，將由各國小造冊、依不同的劑量分流接種。

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針對台中市兒童疫苗接種規劃，盧秀燕說明，11日起開始施打6至11歲兒童莫德納疫苗，劑量為成人的一半，對於有家長要求進校園陪同安撫，教育局和相關教育團體討論，達成維持校園防疫共識，若家長憂心孩子施打疫苗情形，建議在疫苗接種方式勾選「至衛生所╱合約醫療院所接種」。

盧秀燕指出，家長反映許多就讀幼兒園的學童，年齡已達6足歲標準，依教育局統計共有19,854人，今、明兩日起會請幼兒園發放「疫苗接種須知」與「接種評估暨意願書」，若要施打兒童莫德納疫苗，家長可帶孩子到醫療院所接種。此外，部分就讀國小的孩子實際年齡已滿12歲，施打劑量與6至11歲不同，教育局已請各校於意願書回收後進行造冊，在各校施打時，會依不同的施打劑量進行動線分流。

教育局副局長王淑懿提醒，若孩子覺得身體不適，家長可向學校請3天的疫苗假，家裡也要安排人員照顧、陪伴孩子。盧秀燕強調，市府不催打兒童疫苗，若不想打莫德納，家長和孩子可以再等一等。

▲盧秀燕表示，未打第一、二、三劑的市民，本週六可就近到快打站打莫德納。（圖／盧秀燕臉書直播，2022.05.02）
▲盧秀燕表示，未打第一、二、三劑的市民，本週六可就近到快打站打莫德納。（圖／盧秀燕臉書直播，2022.05.02）
台中市新冠疫苗第1劑涵蓋率達89.01%、第2劑84.14%、第3劑62.86%，皆高於全國平均值，市府繼續催打成人第3劑，將於本周六（5月7日）及下周六（5月14日）在全市開設莫德納快打站，5月7日針對25至29歲民眾、約3萬3千多人施打。

鑑於許多市民反映之前沒時間施打，或因疫情緊張現在才想接種。盧秀燕宣佈，目前台中市的AZ、高端、莫德納疫苗供應量充足，未施打者（含1、2劑），可先上衛生局或民政局網站查自己戶籍里的施打時間，7日帶著身分證與小黃卡到指定的快打站施打莫德納，或自行到醫療院所預約。

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