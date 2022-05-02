兒童疫苗接種對象　中市向下延伸至滿6歲大班生

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盧秀燕指出，家長反映許多就讀幼兒園的學童，年齡已達6足歲標準，依教育局統計共有19,854人，今、明兩日起會請幼兒園發放「疫苗接種須知」與「接種評估暨意願書」，若要施打兒童莫德納疫苗，家長可帶孩子到醫療院所接種。此外，部分就讀國小的孩子實際年齡已滿12歲，施打劑量與6至11歲不同，教育局已請各校於意願書回收後進行造冊，在各校施打時，會依不同的施打劑量進行動線分流。
教育局副局長王淑懿提醒，若孩子覺得身體不適，家長可向學校請3天的疫苗假，家裡也要安排人員照顧、陪伴孩子。盧秀燕強調，市府不催打兒童疫苗，若不想打莫德納，家長和孩子可以再等一等。
台中市新冠疫苗第1劑涵蓋率達89.01%、第2劑84.14%、第3劑62.86%，皆高於全國平均值，市府繼續催打成人第3劑，將於本周六（5月7日）及下周六（5月14日）在全市開設莫德納快打站，5月7日針對25至29歲民眾、約3萬3千多人施打。
鑑於許多市民反映之前沒時間施打，或因疫情緊張現在才想接種。盧秀燕宣佈，目前台中市的AZ、高端、莫德納疫苗供應量充足，未施打者（含1、2劑），可先上衛生局或民政局網站查自己戶籍里的施打時間，7日帶著身分證與小黃卡到指定的快打站施打莫德納，或自行到醫療院所預約。