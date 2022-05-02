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小橘貓鏡子前對自己狂挑釁！尾巴炸毛出肉球拍擊：踹共啊

▲國外一隻小橘貓對鏡子裡自己的倒影狂挑釁。（圖／IG帳號itsasimbalife）
▲國外一隻小橘貓對鏡子裡自己的倒影狂挑釁。（圖／IG帳號itsasimbalife）

編輯中心/綜合報導

2022-05-02 16:56:32

小貓的快樂就是這麼樸實無華且單純啊！許多飼主為了自家的毛寶貝，只要看到有趣的玩具都會忍不住買回家，不過國外這隻貓咪卻很能自得其樂！這天牠在鏡子前看見「另一隻貓咪」，又蹦又跳還炸錨地對著對方「出肉球攻擊」，逗趣的模樣萌翻許多網友！

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▲「Simba辛巴」目前才4個月大，相當活潑愛玩。（圖／IG帳號itsasimbalife）
▲「Simba辛巴」目前才4個月大，相當活潑愛玩。（圖／IG帳號itsasimbalife）
這隻可愛的貓咪叫做「Simba辛巴」，目前才4個月大的牠與馬麻住在英國，每天活蹦亂跳又精力充沛，喜歡探索沒見過的東西，對任何事物都感到高度好奇，只有晚上睡覺時才會乖乖地趴在馬麻胸前沉睡，雖然牠平時好動又調皮，但也很會撒嬌，因此很快就擄獲馬麻的心。

▲牠對任何新事物都感到高度興趣。（圖／IG帳號itsasimbalife）
▲牠對任何新事物都感到高度興趣。（圖／IG帳號itsasimbalife）
▲雖然好動又調皮，但晚上一定會睡在馬麻的胸前。（圖／IG帳號itsasimbalife）
▲雖然好動又調皮，但晚上一定會睡在馬麻的胸前。（圖／IG帳號itsasimbalife）
這天辛巴發現房間裡有一面全身鏡，第一次看見鏡子的牠沒意識到「對方」根本就是自己的倒影，以為是另一隻貓咪，便豎直尾巴狂炸毛，碰碰跳跳地在鏡子前忙碌著，一下低身準備撲向對方，一下伸出穿五趾小白襪的肉球拍打對方，就這樣來來回回奔跑蹦跳，彷彿在說：「出來單挑啊！」

▲這天辛巴發現鏡子裡竟然「有別隻貓咪」。（圖／IG帳號itsasimbalife）
▲這天辛巴發現鏡子裡竟然「有別隻貓咪」。（圖／IG帳號itsasimbalife）
▲辛巴：尼素隨？哪裡來的？偶怎麼沒看過尼？（圖／IG帳號itsasimbalife）
▲辛巴：尼素隨？哪裡來的？偶怎麼沒看過尼？（圖／IG帳號itsasimbalife）
▲辛巴：出乃說清楚喔！（圖／IG帳號itsasimbalife）
▲辛巴：出乃說清楚喔！（圖／IG帳號itsasimbalife）
▲辛巴：再不踹共偶就要去跟馬麻縮喔！（圖／IG帳號itsasimbalife）
▲辛巴：再不踹共偶就要去跟馬麻縮喔！（圖／IG帳號itsasimbalife）
網友看了都忍不住笑說：「超級可愛啦」、「心臟重擊，這太犯規了」、「來來來，我跟你玩」、「尾巴變成奶瓶刷了」、「小貓：出來定孤支啦」、「這應該要直接抱緊處理了」現在一起來看看辛巴的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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