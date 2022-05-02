小橘貓鏡子前對自己狂挑釁！尾巴炸毛出肉球拍擊：踹共啊

小貓的快樂就是這麼樸實無華且單純啊！許多飼主為了自家的毛寶貝，只要看到有趣的玩具都會忍不住買回家，不過國外這隻貓咪卻很能自得其樂！這天牠在鏡子前看見「另一隻貓咪」，又蹦又跳還炸錨地對著對方「出肉球攻擊」，逗趣的模樣萌翻許多網友！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「Simba辛巴」目前才4個月大，相當活潑愛玩。（圖／IG帳號itsasimbalife）這隻可愛的貓咪叫做「Simba辛巴」，目前才4個月大的牠與馬麻住在英國，每天活蹦亂跳又精力充沛，喜歡探索沒見過的東西，對任何事物都感到高度好奇，只有晚上睡覺時才會乖乖地趴在馬麻胸前沉睡，雖然牠平時好動又調皮，但也很會撒嬌，因此很快就擄獲馬麻的心。▲牠對任何新事物都感到高度興趣。（圖／IG帳號itsasimbalife）▲雖然好動又調皮，但晚上一定會睡在馬麻的胸前。（圖／IG帳號itsasimbalife）這天辛巴發現房間裡有一面全身鏡，第一次看見鏡子的牠沒意識到「對方」根本就是自己的倒影，以為是另一隻貓咪，便豎直尾巴狂炸毛，碰碰跳跳地在鏡子前忙碌著，一下低身準備撲向對方，一下伸出穿五趾小白襪的肉球拍打對方，就這樣來來回回奔跑蹦跳，彷彿在說：「出來單挑啊！」▲這天辛巴發現鏡子裡竟然「有別隻貓咪」。（圖／IG帳號itsasimbalife）▲辛巴：尼素隨？哪裡來的？偶怎麼沒看過尼？（圖／IG帳號itsasimbalife）▲辛巴：出乃說清楚喔！（圖／IG帳號itsasimbalife）▲辛巴：再不踹共偶就要去跟馬麻縮喔！（圖／IG帳號itsasimbalife）網友看了都忍不住笑說：「超級可愛啦」、「心臟重擊，這太犯規了」、「來來來，我跟你玩」、「尾巴變成奶瓶刷了」、「小貓：出來定孤支啦」、「這應該要直接抱緊處理了」現在一起來看看辛巴的影片吧！（編輯：陳珮瑜） 在 Instagram 查看這則貼文 SIMBA 🐾（@itsasimbalife）分享的貼文朕沒答應你！飼主抱小貓想親親 牠出手秒拒絕：先不要下雪了！胖貓堅持出門放風 走幾步秒折返：肉球太冷啦吃太猛！貓咪初次嚐雪「冰到臉扭曲」 網笑：敏感性牙齒