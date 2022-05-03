COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

紐西蘭鎖兩年重開國門　旅客與親友喜團圓

▲紐西蘭因疫情封鎖兩年多後，已重新開放國際旅客入境。旅客們今天抵達奧克蘭機場，許多人與親朋好友溫馨團圓。圖為奧克蘭市景。（圖／翻攝自Pixabay圖庫）
▲紐西蘭因疫情封鎖兩年多後，已重新開放國際旅客入境。旅客們今天抵達奧克蘭機場，許多人與親朋好友溫馨團圓。圖為奧克蘭市景。（圖／翻攝自Pixabay圖庫）

文/中央社

2022-05-03 05:00:00

（中央社雪梨2日綜合外電報導）紐西蘭因疫情封鎖兩年多後，已重新開放國際旅客入境。旅客們今天抵達奧克蘭機場，許多人與親朋好友溫馨團圓。

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國廣播公司（BBC）報導，來自60多個國家和地區民眾現在如果打了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗和檢測陰性，就可以進入紐西蘭。

紐西蘭公民自3月以來就可以出入境，澳洲人則是自4月以來獲准入境。

一名美國男子說，他從辛辛那提（Cincinnati）飛到紐西蘭與他的伴侶團圓，他自2020年2月申請簽證以來就一直在等待。

這名男子告訴BBC：「我今天終於到了。」他說這是他第一次到紐西蘭，「我回家了。這是我有過最棒的感覺」。

一名在紐西蘭住了30年的英國男子說，他和妻子在機場迎接兒子媳婦，還有18個月大的孫子。

他說：「年紀愈大，家庭就愈重要，而我也老了，我們現在三代團圓。」

紐西蘭2020年3月關閉國境，甚至要求回國的公民在入境後完成數週的隔離。

政府將全國染疫死亡人數低（500萬人口中有713人病故）歸功於隔離策略，以及快速檢測、追蹤和封鎖政策，但也有部分紐西蘭人抗議嚴格的限制和封鎖措施。

然而在Delta和Omicron變異株接連在社區傳播後，政府決定放棄「清零」，改採與病毒共存策略。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今年稍早宣布重新開放國境時說，這個南太平洋國家「準備好歡迎世界回歸」。

紐西蘭航空公司（Air New Zealand）發言人說，今天抵達的首批航班載有旅客和返回的公民，「能再次讓國際旅客到訪我們美麗的國家真是太好了」。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1110502

新加坡樟宜機場3月旅客量破百萬　疫情以來首次

全球最長航班　澳航證實將直飛倫敦紐約

韓國防疫措施持續鬆綁　5月起逐月擴增國際航班

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀