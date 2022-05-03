紐西蘭鎖兩年重開國門　旅客與親友喜團圓

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紐西蘭公民自3月以來就可以出入境，澳洲人則是自4月以來獲准入境。
一名美國男子說，他從辛辛那提（Cincinnati）飛到紐西蘭與他的伴侶團圓，他自2020年2月申請簽證以來就一直在等待。
這名男子告訴BBC：「我今天終於到了。」他說這是他第一次到紐西蘭，「我回家了。這是我有過最棒的感覺」。
一名在紐西蘭住了30年的英國男子說，他和妻子在機場迎接兒子媳婦，還有18個月大的孫子。
他說：「年紀愈大，家庭就愈重要，而我也老了，我們現在三代團圓。」
紐西蘭2020年3月關閉國境，甚至要求回國的公民在入境後完成數週的隔離。
政府將全國染疫死亡人數低（500萬人口中有713人病故）歸功於隔離策略，以及快速檢測、追蹤和封鎖政策，但也有部分紐西蘭人抗議嚴格的限制和封鎖措施。
然而在Delta和Omicron變異株接連在社區傳播後，政府決定放棄「清零」，改採與病毒共存策略。
紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今年稍早宣布重新開放國境時說，這個南太平洋國家「準備好歡迎世界回歸」。
紐西蘭航空公司（Air New Zealand）發言人說，今天抵達的首批航班載有旅客和返回的公民，「能再次讓國際旅客到訪我們美麗的國家真是太好了」。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1110502