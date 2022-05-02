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PLG／守「一三一」有奇效　聯防或成鋼鐵人防守解答？

▲格魯諾維奇加入後，給了鋼鐵人一些戰術上的變化。（圖／高雄鋼鐵人提供）
▲格魯諾維奇加入後，給了鋼鐵人一些戰術上的變化。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者黃建霖/高雄報導

2022-05-02 17:13:05

高雄鋼鐵人在新帥新帥格魯諾維奇加入之後，帶來不同的氣象，不僅是團隊找到贏球氛圍，在技戰術上也多了很多的變化。在上周主場賽事中，效果不錯的「一三一區域聯防」就是一例。

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鋼鐵人在本賽季中段由洪啟超接手、並且班尼特到來之後，輪換變得比較多元，而且原本處於大劣勢的禁區得分得到補充。不過雖然先發陣容擁有不錯的體型，但替補就相對矮小，讓他們在防守端的質量和侵略性無法延續整場。

這兩場看起來，守「一三一」讓鋼鐵人二號陣容在場上時，比較不容易被對手靠體型硬吃，第一線被過後也能靠輪轉彌補。另外，在丟掉籃板之後的壓迫，也能夠快速收縮的回來，不會趁機被對手找錯位打掉。

而身為球隊聯防體系中重要一員的藍少甫，在受訪時透露一開始在使用上的原因，可能沒那麼複雜，「可能因為我們陣容就是比較矮小，要用區域保護中場，那用一三一，一守完可以直接有三個人在籃下保護籃板。」

有意思的是，在鋼鐵人的一三一聯防體系中，班尼特會站在中間的十字交會點，而布朗則守到了最下面的位置。對此，洪啟超表示由於布朗的移動速度更快，他守到那個位置能更快的補防，對方不好投籃、也不好切入，而班尼特在中間則能保護他的位置鞏固藍板。而且球員在守盯人時不一定能確實擋下對手，守聯防能讓他們安心一些，輪轉比較快速。

夢想家前鋒簡浩在周日賽後坦言，球隊這場確實被對方一三一聯防影響到，發生許多失誤，出現很多硬投的狀況。不過夢想家主帥朱利爾斯則認為，球隊這一場雖發生了22次失誤，但不全是因為對方防守厲害，而是球員打得不夠積極，而且他們這一場依舊得到破百的分數，最後輸球是因為防守沒做好。

這一周鋼鐵人對戰的兩隊的教練和球員，在賽後都不約而同地提到：其實有創造有空檔但沒有把握。國王和夢想家是本季聯盟外線命中率最好的兩隊，若他們也無法很好的把握轉移後的空檔，那這一套聯防體系在這個聯盟，就擁有一定的實用性。

畢竟格魯諾維奇過去在歐洲帶兵時，主要都是守盯人，全場壓迫且不退防；但來到台灣之後，選擇使用聯防，可能在於他觀察到這個聯盟某些特點，並加以利用。這應該也會未來各隊會去注意，並加以改善的部分。

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