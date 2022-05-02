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男星求歡遭拒「惱羞打女人」　確診還追到醫院狂拍威脅

▲林曜晟遭控毆打女性，親曬手寫信致歉。（圖／林曜晟臉書）
▲林曜晟遭控毆打女性，親曬手寫信致歉。（圖／林曜晟臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-02 17:44:55

34歲林曜晟（博焱）以《籃球火》、《終極三國》、《女兵日記》和《女力報到》等劇走紅，日前才宣布確診的他正在接受隔離，今（2）日卻突然遭爆毆打女性友人，對方因傷勢嚴重而急送醫，而林曜晟明明染疫卻也追到醫院，讓不少人相當傻眼。保養專家張希爾稍早就在臉書上，踢爆他一連串渣男行為，而林曜晟隨後也曬出手寫信道歉，不過卻又因為一句話，再次遭到網友撻伐。

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張希爾指控林曜晟對一名張姓女子失控動手掐脖：「打到我女性朋友全身是血，女方救護車送醫、驗傷，又衝去醫院嚇女方。」透露對林曜晟印象不好，曾聽聞過他跟蹤、劈腿、炒新聞等事，卻沒料到對方竟然也有暴力傾向，希望能透過其影響力來杜絕暴力：「這篇的轉發能讓更多人知道不該使用暴力，也許能減少一些暴力的發生。」期許身為公眾人物的林曜晟，必須對自己的行為負責。

▲張希爾全文。（圖／張希爾臉書）
▲張希爾全文。（圖／張希爾臉書）
事件爆發後引發譁然，林曜晟公開手寫信，坦承當時確實情緒失控，因此深感懊悔，解釋自己確診後，張小姐也被匡列，由於對方不願到檢疫所隔離，所以經衛生局同意後，就進行一人一室的居家隔離。

林曜晟表示與張小姐在相處過程中，因私事不慎發生口角、不愉快，且道歉之餘又強調「雙方都有受傷」，更在文中意有所指地說：「因為手受傷，所以字不好看，請大家不要見笑。」遭網友質疑想博取同情心，模糊「打女生」的焦點，而針對這點，林曜晟目前尚未正面回應。

▲林曜晟曬出手寫信道歉。（圖／林曜晟臉書）
▲林曜晟曬出手寫信道歉。（圖／林曜晟臉書）
事實上，張希爾向《NOWnews今日新聞》爆料，當時林曜晟先是熱情邀約張小姐上床，被拒絕後就惱羞成怒動手打人，甚至還在女方送醫後，拿起手機狂拍，以公開長相來威脅對方聽話，張希爾也透露張小姐目前還在哭，情緒不穩，但礙於正在接受隔離，所以好友們只能先透過訊息以示關心。

▲林曜晟被指控毆打女性。（圖／張希爾提供）
▲林曜晟被指控毆打女性。（圖／張希爾提供）
▲林曜晟在醫院拿手機狂拍被害人。（圖／張希爾提供）
▲林曜晟在醫院拿手機狂拍被害人。（圖／張希爾提供）
▲張小姐驗傷單。（圖／張希爾提供）
▲張小姐驗傷單。（圖／張希爾提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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