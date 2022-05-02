男星求歡遭拒「惱羞打女人」　確診還追到醫院狂拍威脅

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事件爆發後引發譁然，林曜晟公開手寫信，坦承當時確實情緒失控，因此深感懊悔，解釋自己確診後，張小姐也被匡列，由於對方不願到檢疫所隔離，所以經衛生局同意後，就進行一人一室的居家隔離。
林曜晟表示與張小姐在相處過程中，因私事不慎發生口角、不愉快，且道歉之餘又強調「雙方都有受傷」，更在文中意有所指地說：「因為手受傷，所以字不好看，請大家不要見笑。」遭網友質疑想博取同情心，模糊「打女生」的焦點，而針對這點，林曜晟目前尚未正面回應。
事實上，張希爾向《NOWnews今日新聞》爆料，當時林曜晟先是熱情邀約張小姐上床，被拒絕後就惱羞成怒動手打人，甚至還在女方送醫後，拿起手機狂拍，以公開長相來威脅對方聽話，張希爾也透露張小姐目前還在哭，情緒不穩，但礙於正在接受隔離，所以好友們只能先透過訊息以示關心。
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