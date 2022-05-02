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電子圍籬失準一夜被按3次鈴　確診議員：警力不該這樣用

▲江肇國指隔離人數大幅增加、電子圍籬誤發頻繁，讓警察疲於奔命。（圖／江肇國臉書，2022.05.02）
▲江肇國指隔離人數大幅增加、電子圍籬誤發頻繁，讓警察疲於奔命。（圖／江肇國臉書，2022.05.02）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-02 18:00:07

台中市府會餐敘傳播鏈累計16人確診，第一波確診的議員江肇國今（2日）在臉書PO文，因電子圍籬誤傳訊息，指他手機失去定位人跑掉了，讓派出所員警在雨夜疲於奔命，一個晚上上門按了3次電鈴。他認為近來隔離人數越來越多，政府應思考電子圍籬的合理性，尤其「警力不該這樣用」。

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台中市府會餐敘傳播鏈至今已造成市府11人、議會5人確診，包括2位副市長、6位局長、3名議員居家照護中。確診的一級主管，今起在家中以視訊方式和市長盧秀燕開主管會議、議會備詢則由代理人出席。

▲確診的副市長和一級主管，今起在家中以視訊方式和市長盧秀燕開主管會議。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
▲確診的副市長和一級主管，今起在家中以視訊方式和市長盧秀燕開主管會議。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
確診的議員江肇國4月30日起在家中進行居家照護，昨夜台中大雨，派出所警員一個晚上來按3次門鈴，確定他有沒有落跑，整棟樓的人也因此被吵醒，讓他一頭霧水。

江肇國詢問警員，對方表示只要系統發通報，他們一定要馬上巡查，但像下雨天、基地台訊號不穩都會影響誤發，常造成居隔人員的不滿。

江肇國說：「這樣的SOP我認為應該要調整了。畢竟疫情上升迅速，隔離人數大幅增加，未來警察如何負擔電子圍籬龐大的勤務？更何況誤發頻繁，讓警察疲於奔命，還不准警察用打電話的方式來確認，警力實在不該這樣使用。」

但民政局長吳世瑋表示，實務上確實有居隔或居家檢疫民眾會偷偷落跑，不得不靠手機定位監控，對於定位不精準等問題，市府會向中央反映、研議改進或放寬。

▲陳文政呼籲教育局，應開放國三、高三學生自行在家溫書。（圖／陳文政提供，2022.05.02）
▲陳文政呼籲教育局，應開放國三、高三學生自行在家溫書。（圖／陳文政提供，2022.05.02）
另因昨前兩日剛舉行的統測規定確診學生不得應考，嚇到不少家長，包括陳文政等多位議員呼籲，教育局應比照雙北市，開放國三、高三將應考的學生，自行選擇「到校授課」或是「線上授課」，不要因為染疫影響孩子人生中最重要的兩次大考。

教育局副局長葉俊傑表示，台中市目前已開放國高三學生，可以防疫為由申請在家溫書，且不影響出缺勤成績，若學生覺得家裡較吵雜，也可以繼續到校上課。

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