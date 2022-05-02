電子圍籬失準一夜被按3次鈴　確診議員：警力不該這樣用

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確診的議員江肇國4月30日起在家中進行居家照護，昨夜台中大雨，派出所警員一個晚上來按3次門鈴，確定他有沒有落跑，整棟樓的人也因此被吵醒，讓他一頭霧水。
江肇國詢問警員，對方表示只要系統發通報，他們一定要馬上巡查，但像下雨天、基地台訊號不穩都會影響誤發，常造成居隔人員的不滿。
江肇國說：「這樣的SOP我認為應該要調整了。畢竟疫情上升迅速，隔離人數大幅增加，未來警察如何負擔電子圍籬龐大的勤務？更何況誤發頻繁，讓警察疲於奔命，還不准警察用打電話的方式來確認，警力實在不該這樣使用。」
但民政局長吳世瑋表示，實務上確實有居隔或居家檢疫民眾會偷偷落跑，不得不靠手機定位監控，對於定位不精準等問題，市府會向中央反映、研議改進或放寬。
另因昨前兩日剛舉行的統測規定確診學生不得應考，嚇到不少家長，包括陳文政等多位議員呼籲，教育局應比照雙北市，開放國三、高三將應考的學生，自行選擇「到校授課」或是「線上授課」，不要因為染疫影響孩子人生中最重要的兩次大考。
教育局副局長葉俊傑表示，台中市目前已開放國高三學生，可以防疫為由申請在家溫書，且不影響出缺勤成績，若學生覺得家裡較吵雜，也可以繼續到校上課。